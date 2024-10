Kalulu alla Juventus, scoppia il caso al Milan: “Licenziato”

Nel Milan c’è aria di tempesta dopo la cessione sbagliata, la sentenza è inappellabile: “Licenziato per infedeltà”

Il Milan è chiamato al riscatto alla ripresa del campionato. I rossoneri sono andati alla pausa perdendo due partite di fila: la prima in Champions contro il Bayer Leverkusen, la seconda in campionato contro la Fiorentina.

La società ha confermato la fiducia a Fonseca, ma si aspetta un cambio di passo nelle prossime partite, anche sfruttando un calendario favorevole in campionato fino alla pausa di novembre. Udinese, Bologna, Napoli, Monza e Cagliari le cinque partite che attendono il Milan che dovrà provare a ricucire il piccolo strappo che c’è con la vetta, ora distante cinque punti.

Un inizio di stagione complicato con l’allenatore portoghese finito ben presto sotto accusa, ma capace anche di rialzarsi. È però evidente che qualcosa anche durante il mercato non ha funzionato e a dimostrarlo anche una cessione che ha fatto molto discutere: quella di Kalulu alla Juventus. Un affare al momento solo per i bianconeri, con il francese che si sta imponendo come uno dei migliori della formazione di Thiago Motta e che sembra aver messo da parte i problemi fisici che lo hanno condizionato la scorsa stagione.

Milan, Kalulu alla Juve: “Licenziato chi ha dato il via libera”

A testimoniarlo anche una statistica riportata da Opta: da quando ha giocato il primo match da titolare con la Juventus in campionato, Kalulu è il calciatore che ha effettuato più movimenti in avanti palla al piede in Serie A.

Una statistica che è stata presa da Maurizio Pistocchi per criticare la dirigenza rossonera. Il giornalista su X ha, infatti, scritto: “Chi ha dato il via libera alla cessione alla Juventus andrebbe licenziato per infedeltà”. Una cessione che, al momento, si sta rivelando sbagliata. L’accordo tra rossoneri e bianconeri prevede il prestito a 3,3 milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a 14 milioni con altri 3 milioni di bonus.

Il francese finora ha disputato 7 partite, tutte da titolare, saltandone soltanto due in stagione, ed è diventato uno dei perni della retroguardia di Thiago Motta, la meno battuta della Serie A con soltanto un gol subito (contro il Cagliari su rigore).