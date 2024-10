Juventus, Pogba si ‘vendica’: scelta la rivale in Serie A con cui firmare gratis

Pogba ha detto di essere disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere alla Juventus, ma il club bianconero vuole risolvere il contratto

Pogba vuole restare e rilanciarsi alla Juventus, tanto da essere pronto a tagliarsi lo stipendio, ma il club bianconero non vuole più vederlo nemmeno in cartolina. Diciamolo apertamente, Giuntoli e Thiago Motta lo considerano un calciatore finito. Anzi, strafinito dopo tutto quello che è successo, che ha fatto e non ha fatto il francese negli ultimi 3-4 anni tra campo ed extracampo.

Società e agente di Pogba proseguiranno quindi i colloqui per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2026. Per la Juve, ripetiamo, è l’unica strada percorribile visto che il classe ’93 non ha alcuna possibilità di rientrare nel progetto sportivo. Insomma, Pogba deve rassegnarsi e, con altri milioni in tasca come buonuscita, cercarsi un’altra sistemazione.

Giorni fa, prima dell’annuncio a ‘ESPN’ di Pogba e dopo la riduzione della squalifica per doping, ha circolato con insistenza la voce di un suo possibile approdo al Marsiglia di De Zerbi. Voce che ha trovato conferme, così come smentite. Per il 31enne potrebbero riaprirsi la pista Arabia Saudita e quella che lo condurrebbe dritto negli Stati Uniti, in MLS.

Giocando coi propri followers X, ovvero ipotizzando una permanenza (inverosimile) di Pogba in Italia, Calciomercato.it ha chiesto “quale squadra di Serie A potrebbe provare a rilanciarlo?”. Il sondaggio è stato vinto sul filo di lana dal Milan.

📊 MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨#Pogba vuole la Juventus, ma il club non vuole più il francese. Quale squadra di #SerieA potrebbe provare a rilanciarlo? — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 18, 2024

La Juventus ‘scarica’ Pogba: il Milan la squadra di Serie A che potrebbe rilanciarlo

Pogba al Milan ha preso il 32,8% di voti. Non poco, con la Roma come seconda opzione col 29,3%. Segue la Lazio col 22,4%, quarto e ultima l’Atalanta con il restante 15,5%.

Rescissione con la Juve e nuova squadra, le prossime settimane potrebbero essere già quelle decisive per il futuro del transalpino. Che punta pure a riprendersi la maglia della Nazionale, con la quale ha vinto Mondiale e Nations League. Coi bianconeri, invece, 9 titoli tra cui ben 4 Scudetti.