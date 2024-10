Juventus-Lazio, conferenza Thiago Motta: “Reazione fantastica di Douglas Luiz” | LIVE

Vigilia di Juventus-Lazio, match della settima giornata del campionato di Serie A: le parole in conferenza stampa di Thiago Motta

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con la Juventus impegnata nella delicata sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Serie A: “Voglio vedere la prestazione in funzione del risultato. Per giocare bene intendo tante situazioni, ma sempre alla ricerca della vittoria. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra le due fasi, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni – esordisce il tecnico italo-brasiliano – Giocheremo contro un grande avversario, me l’aspettavo così in alto in classifica e hanno un grande allenatore. Hanno merito per il momento quello che hanno conquistato sul campo”.

Sull’emergenza e le assenze per infortunio: “Lo sapete meglio di me, non avremo Milik, McKennie, Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Mentre Fagioli e Weah saranno a disposizione”.

Sul momento di Douglas Luiz: “Ho visto un atteggiamento bellissimo in allenamento. Douglas Luiz sta veramente bene, i momenti difficili servono per vedere le reazioni delle persone e io ho visto una reazione fantastica. Fino a oggi quando ha giocato ha fatto bene, ma può fare meglio”.

Su Vlahovic sempre titolare finora vista l’assenza prolungata di Milik: “Vorrei immaginare che fosse al 100% in tutte le partite. Immagino sia così, ma può succedere che non sarà sempre così. Per domani sta molto bene e giocherà. Poi vedremo giorno dopo giorno. Parliamo tutti i giorni con lo staff per vedere come sta il giocatore, trovare una gestione nel minutaggio o no ma fa parte del quotidiano. Con la Lazio sta molto bene e giocherà”.

Out anche Koopmeiners, con Thiago Motta non svela chi giocherà da trequartista dietro Vlahovic al posto dell’olandese: “Vedremo domani, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva. Dobbiamo consentire a ogni giocatore di esprimersi al meglio in una certa zona di campo e in base alle proprie caratteristiche”.

Considerando le numerose assenze, potrebbe trovare spazio per la prima volta anche il baby Adzic: “L’ho visto veramente bene ed è in buone condizioni. Lo sto vedendo in allenamento ed è un grande giocatore. Può fare sia il centrocampista più offensivo che meno offensivo, anche l’esterno alto”.

Infine, Thiago Motta si sofferma sul processo di costruzione della sua Juventus: “Quando dico che non è la mia Juventus è la realtà. Non costruisco una squadra da solo e domani avremo un’altra possibilità di dimostrare di essere una squadra competitiva. Domani ci sarà ancora una volta lo stadio pieno, i tifosi credono in quello che sta facendo la squadra: si identificano in questa Juventus per avere sempre un risultato positivo”.