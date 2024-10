ESCLUSIVO Zoff: “La Juve non può permettersi di vivacchiare. Di Gregorio? Sorpreso dall’addio di Szczesny”

Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali: la redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Dino Zoff, in vista del big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio

Juventus-Lazio sarà uno dei big match della settimana giornata del campionato di Serie A, insieme al posticipo dell’Olimpico tra la Roma e i campioni d’Italia dell’Inter.

I bianconeri di Thiago Motta dopo la sosta per le nazionali vogliono ritrovare il successo all’Allianz Stadium e dimenticare il passo falso contro il Cagliari, mentre i biancocelesti puntano al colpo grosso e a sorpassare in classifica i rivali visto anche l’ottimo momento di forma dell’undici allenato da Baroni. La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Dino Zoff, monumento del calcio italiano e doppio ex di Juve e Lazio, per analizzare la sfida dello ‘Stadium’ e il momento delle due squadre.

Salve sig. Zoff e grazie mille per la disponibilità: Juventus e Lazio sono appaiate in classifica dopo sette giornate, cosa si aspetta dalla gara dell’Allianz Stadium?

“Sarà un match interessante, ma non determinante considerando che siamo ancora alle battute iniziali della stagione. Sarà una partita importante per capire se questo stato di salute delle due squadre potrà continuare e a che punto si trovano Juve e Lazio nei rispettivi processi di crescita dopo i cambiamenti dell’ultima estate. Oltre evidentemente a capire quali potrebbero essere le prospettive future e la forza delle due squadre per il proseguo del campionato”.

La Juventus è ripartita con Thiago Motta e un’altra filosofia di gioco in panchina: condivide la scelta del club?

“Ha dimostrato di poter fare delle ottime cose, anche se la squadra è abbastanza rinnovata rispetto allo scorso anno. Ha tutte le potenzialità per fare un campionato all’altezza, anzi credo che debba farlo perché una squadra come la Juventus non si può permettere di vivacchiare. Credo che un allenatore come Thiago Motta possa essere l’uomo giusto per ritornare a lottare per le prime posizioni”.

La Juve ha cambiato tanto nel mercato estivo: è già pronta per contendere lo scudetto all’Inter e alle altre big?

“È ancora presto per dirlo, però davanti a tutte resta certamente l’Inter che ha una struttura collaudata e una rosa molto forte in tutte le sue componenti. Direi quindi che i favori del pronostico sono al momento sempre per l’Inter, mentre dietro ci sarà da vedere tra Juventus, Napoli o Milan su chi riuscirà a tenere testa ai nerazzurri”.

La Juventus questa estate ha cambiato anche tra i pali: è rimasto sorpreso dall’addio di Szczesny per puntare su Di Gregorio?

“Sono sincero: a dir la verità non me lo aspettavo. Anche perché la Juventus vantava in rosa due portieri affidabili come Szczesny e Perin. Adesso invece hanno puntato su Di Gregorio, che è alla sua prima esperienza in una grande squadra. Penso comunque che possa fare la sua parte, dando un contributo importante alla squadra”.

Calciomercato Juventus, Zoff in esclusiva: “Vlahovic non è un problema”

Alla Continassa tiene banco il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic, con le prestazioni del centravanti serbo che restano altalenanti con la maglia bianconera. Anche Dino Zoff, intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it, si è soffermato sul numero nove della ‘Vecchia Signora’.

Vlahovic gioie e dolori al centro dell’attacco della Juve: lei punterebbe sul serbo anche per il futuro?

“Giudico finora positivo il rendimento di Vlahovic con la maglia bianconera, poi nel calcio capita anche di sbagliare o di avere dei momenti negativi. Non credo sia un problema e non mi permetterei mai inoltre di dare suggerimenti alla dirigenza della Juventus sul futuro di Vlahovic. Sanno fare bene il loro lavoro e sapranno certamente come agire in questa situazione. Però, ripeto, non penso che questo per loro sia un problema”.

Cambiaso e Gatti si stanno mettendo in evidenza anche con la Nazionale azzurra: si aspettava questa crescita dei due difensori bianconeri?

“Sono dei giocatori che hanno risposto e stanno rispondendo molto bene quando scendono in campo. Sono ancora relativamente giovani, hanno delle qualità ed era anche abbastanza logico che potessero migliorare”.

Un’ultima domanda sulla Lazio: come giudica finora il lavoro di Baroni e il percorso dei biancocelesti in questo avvio di stagione?

“La Lazio ha iniziato bene in tutto, fin qui ha fatto particolarmente bene. Vedremo se anche in futuro ci sarà questa continuità di prestazioni e risultati: già il match contro la Juventus sarà un banco di prova non indifferente per la squadra di Baroni. La Lazio per il momento ha fatto vedere delle buone cose, sia a livello di collettivo che di singoli”.