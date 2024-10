Addio Juve e grande ritorno: ha già detto sì

La Juventus è pronta a lasciare andare il calciatore. Il 28enne ha già detto sì al clamoroso ritorno: il punto della situazione

L’ottima stagione disputata a Firenze, non è bastata al calciatore per imporsi alla Juventus di Thiago Motta. Il tecnico ex Bologna, così, non lo ha mai utilizzato e a gennaio un addio appare inevitabile.

Stiamo chiaramente parlando di Arthur, uno dei giocatori più pagati dei bianconeri, che fino a questo momento non è mai stato preso in considerazione da Motta. Sono così zero i minuti giocati. Il brasliano, nonostante sia stato inserito nella lista Champions League, è dunque pronto a fare le valigie durante il prossimo calciomercato. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano lo vorrebbe in Francia per rafforzare un reparto, che le settimane scorse ha accolto già un ex Juventus, Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, Arthur verso il ritorno a casa

Ma su Arthur ci sono altre squadre interessate. L’ex Fiorentina, infatti, all’età di 28 anni potrebbe far ritorno a casa. Come si legge su SomosFanaticos, in Brasile, sul giocatore ci sarebbero Corinthians, Flamengo e Palmeiras, ma soprattutto il Gremio, squadra, dove ha mosso i primi passi.

Arthur avrebbe dato il suo via libera, ma c’è un problema. Lo stipendio del 28enne, infatti, non è certo in linea con i parametri dei club brasiliani. Se la trattativa dovesse andar in porto, superando gli ostacoli economici, Melo vestirebbe nuovamente la maglia del Gremio, tornando in Brasile, dopo aver giocato in Europa per il Barcellona, il Liverpool, la Fiorentina e appunto la Juventus.

Il calciomercato dei bianconeri a gennaio si preannuncia dunque alquanto caldo. Giuntoli oltre a piazzare i diversi esuberi, tra cui chiaramente Arthur, dovrà provare a mettere a segno almeno un paio di colpi. Servirà certamente un nuovo difensore, che possa prendere il posto di Bremer, che ha chiuso la stagione dopo l’infortunio, ma i bianconeri cercando un’occasione anche per l’attacco, dove Motta ha bisogno di un vice Dusan Vlahovic visti i problemi continui di Milik