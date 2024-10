Roma-Inter, tegola Inzaghi: è UFFICIALE. E anche Juric è in ansia

Roma-Inter si avvicina e intanto i due allenatori perdono pezzi: la situazione degli infortunati e chi può recuparerare per il big match

La ripresa del campionato si avvicina e la Serie A tornerà letteralmente col botto, ovvero con due big match mica male. Ed entrambi coinvolgono le romane contro Juventus e Inter. Una sorta di derby incrociato. Sabato sera Thiago Motta cercherà di superare la Lazio, una delle squadre più in forma del campionato, con più di qualche problemino di assenze. Poi toccherà a Inzaghi domenica rispondere all’Olimpico contro la Roma di Juric a caccia di punti e soprattutto certezze. Ma anche il secondo big match può essere condizionato nelle scelte di formazione dallo stato di forma di alcuni calciatori importanti.

L’Inter infatti dovrà verificare le condizioni di Frattesi, che ha preso un colpo in Nazionale ma che comunque non dovrebbe avere altri problemi, e Barella che invece dovrebbe rientrare dopo essersi allenato in gruppo pure ieri. Ma in ogni caso potrebbe non essere al top. Così come Lautaro Martinez, di ritorno da una lunga trasferta e già in un momento non particolarmente brillante. Non sarà della partita invece Piotr Zielinski, tornato con un infortunio dalla partita tra Polonia e Croazia. Oggi l’ex Napoli ha svolto gli esami che hanno confermato lo stop muscolare, senza però chiarire del tutto quanto starà fermo. “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”, recita il comunicato dell’Inter. A questo punto il centrocampista è da considerarsi comunque a rischio per la partita di Champions con lo Young Boys e da verificare per l’altro big match di domenica 27 in casa contro la Juventus.

Roma, Dovbyk non al top: la situazione in vista dell’Inter

Dall’altra parte, invece, la Roma non ha avuto particolari problemi dai calciatori tornati dalle nazionali. Ad eccezione di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è uscito nel secondo tempo della partita pareggiata 1-1 contro la Repubblica Ceca, in cui ha segnato anche un calcio di rigore. L’ex Girona ha ammesso di essere stato sostituito perché “stanco”.

Inoltre, Dovbyk sta gestendo anche un’infiammazione al ginocchio con cui convive da tutta la settimana e questo non gli permette di essere nelle migliori condizioni. Negli ultimi due giorni si è gestito un po’ e così continuerà a fare fino a domenica, ma in ogni caso contro l’Inter ci sarà, anche perché Juric non ha grandi alternative. Ok invece Paulo Dybala che da due giorni si allena in gruppo e ha prenotato una maglia da titolare dopo aver saltato gli impegni con la nazionale. Rientrati in buonissime condizioni, fisiche e anche mentali, Tommaso Baldanzi – che ha incassato pure i complimenti di Spalletti – e Nicola Zalewski. L’esterno polacco potrebbe giocare dall’inizio nel big match, anche perché El Shaarawy resta in forte dubbio e potrebbe alla fine dare forfait.