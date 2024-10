Maldini all’Inter, tremano i tifosi del Milan: sta succedendo davvero

Maldini nerazzurro, l’indizio fa tremare i tifosi del Milan. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul futuro del talento fresco di esordio in Nazionale

La dinastia continua. Da nonno Cesare a papà Paolo, Daniel Maldini ha festeggiato ad Udine il debutto in Nazionale maggiore. Per la prima volta nella storia dell’Italia, tre generazioni si vestono d’azzurro.

“È un’emozione forte. Papà e mia madre allo stadio? Sono contento che siano venuti e siano qua. Tanto poi ci sentiamo e parliamo quando sono a casa. L’esordio lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone che mi vogliono bene”, ha dichiarato il talento del Monza nel post partita. Per Maldini, però, si tratta solo di un punto di partenza per un futuro che si prospetta sempre più luminoso. Dopo l’ottimo avvio col Monza infatti, premiato con la convocazione di Spalletti ed il debutto, l’ex Milan è già finito anche nel mirino delle big della Serie A. In prima fila ci sarebbe la Juventus e soprattutto l’Inter, un’ipotesi che fa già tremare i tifosi rossoneri. L’ultimo indizio arriva dai bookmakers ed avvicina ulteriormente il calciatore ai cugini nerazzurri.

Calciomercato Inter, nerazzurri in pole per Maldini in caso di addio al Monza: i dettagli

Come riportato da ‘Agipronews’, secondo i quotisti di ‘Goldbet’ e ‘Better’, sarebbe proprio l’Inter in pole position per acquistare Daniel Maldini nella prossima estate. Il possibile trasferimento in nerazzurro dal Monza è bancato a quota 4.00.

Il club nerazzurro sarebbe in netto vantaggio sulla Juventus, che si trova invece a 8.00, e sul Milan a 10.00. Stando alle ultime indiscrezioni, il club rossonero avrebbe la possibilità di pareggiare le offerte che arriveranno al Monza e quindi una sorta di prelazione sul calciatore. Il suo futuro, però, è dato ad oggi lontano dai colori rossoneri. A 10.00 è bancato anche il Napoli di Antonio Conte. Non è affatto da escludere, però, la permanenza al Monza, data al momento come opzione più probabile a quota 1.75. Il futuro di Maldini è ancora tutto da scrivere.