Juventus, nuovo stop per Thiago Motta: non si allena in vista della Lazio | CM.IT

Continua l’emergenza alla Continassa per la Juventus: il tecnico Thiago Motta potrebbe rinunciare a un’altra pedina per la sfida di campionato dei bianconeri contro la Lazio

Piove sul bagnato in casa Juventus, Thiago Motta rischia di non avere un altro tassello in vista della ripresa del campionato e nello specifico per la sfida casalinga di sabato sera contro la Lazio.

Il J-Medical è pieno zeppo di infortunati, con l’allenatore bianconero in super emergenza per le prossime sfide che vedranno impegnata la ‘Vecchia Signora’. Alle recenti indisponibilità rischia di aggiungersi anche Nicolò Fagioli, che come raccolto da Calciomercato.it non si sta allenando nella seduta di questa mattina alla Continassa insieme al resto del gruppo agli ordini di Thiago Motta. Il centrocampista classe 2001 aveva rimediato una botta durante la parentesi con la Nazionale azzurra, evidentemente non ancora smaltita dopo il ritorno martedì a Torino. Le condizioni di Fagioli verranno monitorare nelle prossime in vista del match con la Lazio, ma la sua presenza per l’anticipo dell’Allianz Stadium è al momento in forte dubbio.

Juventus, Thiago Motta in super emergenza: si ferma anche Fagioli

Fagioli (che lunedì nel match di Udine contro Israele era stato sostituito all’intervallo dal Ct Spalletti) si aggiunge così al momento alla lunga lista dei giocatori della Juve ai box per infortunio, con Thiago Motta che dovrò rinunciare a diversi elementi per le prossime sfide tra Serie A e Champions League.

Sabato sera con la Lazio mancheranno certamente Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie e lo squalificato Conceicao, oltre ai lungodegenti Milik e Bremer. Con lo Stoccarda in Champions potrebbe recuperare il centrocampista statunitense, mentre Motta spera di avere a disposizione il numero otto ex Atalanta per la super sfida del 27 ottobre a San Siro contro l’Inter. Vista l’emergenza tra centrocampo e attacco il mister italo-brasiliano valuta il rilancio dal primo minuto di Douglas Luiz, oltre al possibile esordio a gara in corso di Adzic: il baby montenegrino è stato frenato finora dagli infortuni e potrebbe essere la carta a sorpresa di Thiago Motta per i prossimi impegni che attendono la Juventus.