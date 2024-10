Ansia Inzaghi, Lautaro Martinez si allena a parte: cosa è successo prima della Roma

In vista di Roma-Inter i nerazzurri hanno riaccolto tutti i nazionali, ma Lautaro e Taremi hanno lavorato a parte: ecco cosa è successo

Sarà Roma-Inter uno dei big match dell’ottava giornata di Serie A, turno che segna il ritorno del campionato dopo la pausa per le nazionali.

Una partita importante per la formazione nerazzurra, un test che dirà quanto la sosta a inciso sullo stato di forma dei campioni d’Italia in vista di un tour de force particolarmente impegnativo con 7 partite in 23 giorni. Impegni ravvicinati, praticamente una partita ogni tre giorni ed allora Inzaghi avrà bisogno di tutta la rosa a sua disposizione per poter gestire al meglio le forze ed evitare sovraccarichi per i calciatori.

Anche per questo è fondamentale recuperare le energie anche per gli impegni con le nazionali ed è quello che ha fatto oggi Inzaghi. Con tutti i giocatori rientrati, l’allenamento di questo pomeriggio ha visto Lautaro Martinez e Taremi lavorare a parte. Nessun allarme però per i due attaccanti: si tratta di una normale scelta visto che i due attaccanti sono gli ultimi rientrati dalle rispettive nazionali.

Inter, Lautaro Martinez e Taremi a parte: nessun allarme

Lautaro Martinez e Taremi ritorneranno tranquillamente in gruppo già da domani e inizieranno la loro marcia di avvicinamento al match di domenica sera contro la Roma.

Nel reparto offensivo appare scontata la presenza di Thuram che con la Francia non ha giocato: il transalpino dovrebbe essere affiancato proprio da capitan Lautaro, mentre non ci sarà sicuramente Piotr Zielinski. È l’infortunio del polacco, che proverà a recuperare per la Champions, il prezzo pagato dall’Inter per la sosta delle nazionali.

Per un centrocampista che si ferma, un altro che torna: Nicolò Barella ha smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fuori causa per qualche settimana ed è pronto a fare il suo rientro in campo. Per la trasferta contro i giallorossi dovrebbe far parte dei convocati.