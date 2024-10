Juventus, arriva l’offerta per Vlahovic a gennaio: tutte le cifre

Ripartono i rumours sul futuro di Dusan Vlahovic, assalto a gennaio per il bomber della Juventus: ecco le cifre

Ultimi mesi del 2024 che saranno piuttosto significativi per la Juventus e per Dusan Vlahovic. I bianconeri dovranno appoggiarsi, gioco forza, ai numeri del serbo per cercare di coltivare ambizioni fondate di altissima classifica e di passaggio del turno in Champions League senza passare dagli spareggi di febbraio, ma al tempo stesso dovranno capire se ci saranno le basi per proseguire insieme. Eventualità che è tutt’altro che scontata.

La Juventus ha investito molto su Vlahovic e vorrebbe continuare a puntare su di lui, ma il contratto in scadenza nel 2026 rende necessarie riflessioni ad ampio spettro. Una Juventus che vorrebbe blindare Vlahovic fino al 2029, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it in questi giorni, ma naturalmente la questione economica tiene banco.

Il contratto del serbo, il prossimo anno, scatterà a 12 milioni di euro di ingaggio annuo, una cifra che il club non può permettersi. Anzi, Giuntoli vorrebbe scendere sotto la doppia cifra. Il che apre interrogativi sulla possibilità di trovare un’intesa. Mentre sullo sfondo, di club interessati a Vlahovic ce ne sono eccome. E c’è chi può lanciare l’assalto già durante la sessione invernale.

L’Arsenal fa sul serio per Vlahovic: i dettagli

Secondo ‘Top Calcio 24′, sarebbe intenzionato a rompere gli indugi l’Arsenal. E’ da tempo che i ‘Gunners’ vogliono portare finalmente a casa un bomber di caratura internazionale per puntare a vincere la Premier League e ad essere protagonisti assoluti anche in Champions League. E la scelta sarebbe ricaduta in maniera definitiva proprio sul serbo, nonostante allo studio ci fossero altri profili.

Dunque, da Londra sta per partire una proposta piuttosto strutturata. Alla Juventus, verrebbero offerti 60 milioni per il cartellino del giocatore. Mentre la proposta di contratto per Vlahovic sarebbe simile a quella del club bianconero, ma a cifre superiori. Un accordo da 10 milioni all’anno di stipendio, per convincerlo a sposare la causa Arsenal. Molto dipenderà da come procederà, nelle prossime settimane, il dialogo tra l’entourage del bomber e i bianconeri. Senza accordo, il tutto potrebbe essere anche preso seriamente in considerazione.