Dalla Roma alla Juve: Giuntoli ha scelto il colpo di gennaio

Intreccio di mercato tra Juventus e Roma, Cristiano Giuntoli al lavoro per uno dei colpi di gennaio del club bianconero: le ultime

Nel corso dell’estate, Cristiano Giuntoli ha varato una rivoluzione pressoché totale in casa Juventus, dal punto di vista della composizione della rosa, delle strategie societarie, insomma praticamente dal punto di vista filosofico. Una rivoluzione che però, come annunciato anche dal diretto interessato, nonostante la grande mole di operazioni in entrata e in uscita, è solamente all’inizio, per un percorso che dovrebbe portare lontano il club bianconero, o almeno questa è la speranza in merito.

Ecco perché i ragionamenti sugli innesti del futuro proseguono, eccome. Non soltanto nel medio e nel lungo periodo, considerando che il processo di rinnovamento della Vecchia Signora dovrà vivere ancora diverse tappe, ma anche nell’immediato. Dato che in vista del mercato di gennaio qualche problematica di troppo, dal punto di vista degli infortuni e delle necessità tecnico tattiche, obbligherà la Juventus e lo stesso Giuntoli a intervenire ancora, per mettere a segno affari importanti per inseguire gli obiettivi che tutto l’ambiente cerca.

I rumours, dunque, in vista della finestra di gennaio si susseguono già a ritmo frenetico. Con tanto di relativi intrecci con altre compagini importanti del nostro campionato. In tal senso, la Juventus incrocia la propria strada con quella della Roma, per un colpo in attacco che a gennaio potrebbe essere molto utile.

La Juventus riporta in Italia Beto come vice Vlahovic: i dettagli

Con la maglia dell’Udinese, in Serie A, Beto aveva raccolto numeri piuttosto interessanti. Trasferitosi all’Everton, però, non è riuscito a ripetersi ed è finito, tra i ‘Toffees’, in secondo piano.

Nelle gerarchie, il portoghese viene dietro Calvert-Lewin e ha a disposizione soltanto pochi minuti. Motivo per il quale diversi club hanno iniziato a pensarci. Juventus e Roma, per l’appunto, che potrebbero dargli un po’ più di spazio. I bianconeri, in realtà, stavano valutando anche il profilo del compagno di squadra. Ma a quanto viene riportato da ‘Givemesport’, in Inghilterra, la scelta juventina alla fine ricadrebbe su Beto, per l’impressione che sia più facile strappare una cessione in prestito da finalizzare poi al termine della stagione.