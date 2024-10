Bomber da 141 gol: Juventus pronta a chiudere a gennaio

Spunta l’ex Serie A per il ruolo di vice Vlahovic che la Juventus intende coprire nel prossimo calciomercato di gennaio

La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato di gennaio. Giuntoli è pronto a consegnare a Thiago Motta un difensore, ovvero il sostituto dell’infortunato Bremer e un attaccante in grado di rimpiazzare Vlahovic ma anche di giocarci assieme.

A tal proposito si continua a fare, seppur non a gran voce, il nome di Luka Jovic. Il connazionale del 9 bianconero è fuori dai piani del Milan e il suo agente, Fali Ramadani che è lo stesso di un certo Federico Chiesa, è da settimane al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Ma dalla Continassa sono usciti pure altri nomi, su tutti quello del francese Kalimuendo in forza al Rennes. A gennaio compierà 23 anni, per cui parliamo di un calciatore perfettamente in linea con la nuova ‘politica’ del club di Exor. Inoltre è un ragazzo di grandi prospettive che Motta apprezza moltissimo, avendolo già allenato nell’under 19 del Paris Saint-Germain.

Sempre a proposito di attacco, dalla Spagna arriva una indiscrezione che ha del clamoroso. Secondo ‘fichajes.net’ la Juventus è molto interessata ad Ante Budimir. In Italia il croato, autentica prima punta che sa però giocare per la squadra, non ha lasciato il segno, anche se il suo percorso non è stato affatto negativo.

Dalla Spagna: Juve pronta ad acquistare Budimir a gennaio

Molto positiva è stata l’avventura al Crotone, che ha trascinato a una storica promozione in Serie A nella stagione 2015/2016. Con la maglia dei calabresi ha messo a segno 27 gol in 83 partite, per poi trasferirsi alla Sampdoria dove invece è rimasto a secco nelle appena 11 presenze collezionate coi blucerchiati.

La parentesi negativa alla Samp precede l’exploit che Budimir ha avuto in Spagna. Tra Mallorca e Osasuna, nel quale milita da oltre tre anni, il 33enne di Zenica ha totalizzato 61 reti, salendo al secondo posto – davanti a lui solo un mostro sacro come Suker – della classifica marcatori di calciatori croati nella Liga.

Autore di 141 gol in carriera, compresi i 3 in Nazionale, oggi Budimir è uno dei migliori bomber del panorama calcistico internazionale, tuttavia la notizia circa un interesse della Juve per gennaio (addirittura “è pronta a comprarlo”, scrive il sito ispanico) nei suoi confronti appare decisamente poco credibile. Se non altro perché Giuntoli è intenzionato ad acquistare un calciatore più giovane e di prospettiva, ma pure meno costoso.

Budimir è un pilastro dell’Osasuna – al quale è legato fino al 2027 – ed è difficile pensare che il club navarro possa darlo via nel bel mezzo della stagione e a una cifra molto conveniente per le casse bianconere.