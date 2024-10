Non solo Morata, bufera su un altro milanista: “Finirà a ‘chi l’ha visto'”

Serata di Nations League ricca di osservati speciali in casa Milan col focus su Spagna-Serbia per lo scontro diretto tra Morata e Pavlovic. Partita dai due volti

Da Spagna-Serbia, partita valida per la quarta giornata di Nations League, arrivano indicazioni interessanti soprattutto per il Milan, che ha potuto osservare il duello tra Alvaro Morata e Pavlovic.

Una sfida nella sfida che ha visto nettamente trionfare il centravanti iberico che pure ha avuto modo di vivere una giostra di emozioni passando prima dalla disperazione per il clamoroso errore dal dischetto e poi all’esplosione di gioia per il bellissimo gol del momentaneo 2-0.

Completamente da dimenticare invece la gara di Pavlovic che al netto della sonora sconfitta per 3-0, vedendo peraltro anche andare in gol il compagno milanista, ha persino incassato un cartellino rosso.

Morata sbaglia un rigore e poi segna: disastro Pavlovic

Espulsione diretta con ko per Pavlovic e vittoria con gol e rigore sbagliato per Morata. È questo il bilancio estremamente particolare della serata dei due milanisti in Spagna-Serbia.

Una partita che non poteva di certo passare inosservata agli occhi dei tifosi che hanno quindi avuto modo di commentare le partite e gli errori dei due rossoneri.

