Inter e Juventus fanno spazio: a gennaio via due nuovi acquisti

Inter e Juventus potrebbero decidere a gennaio di fare spazio mandando via due nuovi acquisti: la scelta è stata fatta

È già (o sempre) tempo di pensare al calciomercato. A quello invernale mancano due mesi e mezzo, ma è il momento giusto per iniziare a pianificare le mosse, stilare i programmi di quel che potrebbe servire in entrata e in uscita.

Insomma, è tempo dei primi bilanci, di capire cosa è andato bene dopo la sessione estiva di calciomercato e cosa, invece, è da correggere. Qualche acquisto è stato immediatamente decisivo, qualcun altro sta faticando a ritagliarsi spazio e su di lui inizia ad aleggiare l’ombra del flop. Ecco allora spuntare l’ipotesi di una cessione immediata, già a gennaio, magari per liberare spazio in rosa ad un altro acquisto più funzionale.

Un pensiero che anche qualche big sta iniziando a fare: non è un mistero che la Juventus non può essere contenta di Douglas Luiz, fino ad oggi vero oggetto misterioso del mercato estivo bianconero. Anche in casa Inter qualche perplessità su Zielinski c’è, soprattutto perché Inzaghi lo sta utilizzando con il contagocce. Come poco sta giocando Pavlovic al Milan e poco sta convincendo Soulé alla Roma.

Una situazione che ha portato Calciomercato.it ha creare un sondaggio, chiedendo ai propri utenti su X: “I colpi estivi delle big faticano a decollare: chi sacrifichereste nel mercato di gennaio per fare spazio a nuovi acquisti?”.

Via Douglas Luiz e Zielinski: Juventus e Inter fanno spazio

Uno ha più errori che minuti giocati, l’altro non ha ancora convinto l’allenatore a schierarlo da titolare. Percorsi diversi per Douglas Luiz e Zielinski che però uniscono gli utenti di Calciomercato.it su X: sono loro i due calciatori da sacrificare in vista del mercato di gennaio. La pensa così il oltre il 60% di chi ha risposto al nostro sondaggio.

Il 30,8% ha indicato in Zielinski il nuovo acquisto da mandare via a gennaio, stessa percentuale anche per Douglas Luiz. Più indietro c’è Pavlovic che il 23,1% vede come partente alla riapertura del mercato. Solo il 15,4% indica, invece, in Soulé l’uomo giusto da sacrificare già nel prossimo mercato invernale.