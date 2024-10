Emergenza Juve, altra tegola: rischio lungo stop

La Juventus deve fare i conti con un problema fisico che potrebbe risultare più grave del previsto: si teme un lungo stop

Si avvia alla conclusione la pausa per le Nazionali e la Serie A è pronta a riprendersi la scena. Lo farà con una carrellata di big match che partirà con Juventus-Lazio e proseguirà con Roma-Inter, prima che la settimana successiva ci sarà una delle sfide più attese dell’intera Serie A: Inter-Juventus.

Una sfida che i bianconeri affronteranno non al massimo della condizione con diverse calciatori che sono attualmente a rischio. Tra gli indisponibili di Thiago Motta ci sono Conceicao (squalificato), quindi Bremer e Milik, ma anche Koopmeiners e Nico Gonzalez. Un elenco lungo al quale si è aggiunto negli ultimi giorni anche Weston McKennie, infortunatosi con la sua Nazionale. Un problema di cui non si conosce ancora l’entità ma che potrebbe mettere a rischio non soltanto le sfide con Lazio e Inter, rendendo ancora più complicata la situazione per i bianconeri.

Juventus, infortunio McKennie: rischio lungo stop

Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio accusato da McKennie prima della partita tra gli Stati Uniti e Panama. Il ct a stelle e strisce Pochettino aveva spiegato dopo il match che il centrocampista era già arrivato in ritiro con qualche acciacco e aveva voluto preservarlo nella speranza di poterlo poi utilizzare contro il Messico.

Non è accaduto perché l’infortunio non è stato ancora smaltito e potrebbe anche tenere fuori causa l’ex Schalke per diverso tempo. La sensazione che si respira è che possa trattarsi di una lesione che costringerebbe McKennie ad un prolungato periodo di stop. A rischio potrebbero quindi esserci non soltanto le sfide contro Lazio e Stoccarda, ma anche il big match contro l’Inter e le successive partite della Juventus. I bianconeri dovranno affrontare anche Parma, Udinese, Lille e il derby con il Torino prima della nuova pausa a novembre.

Tutte partite che, almeno per una parte, potrebbero non vedere in campo il centrocampista americano. Grande apprensione quindi per Thiago Motta con gli accertamenti di questa mattina che definiranno con maggior precisione tempi di recupero e partite saltate.