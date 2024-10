DIRETTA Qualificazioni Europei Under 21, Italia-Irlanda: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Nereo Rocco’ tra l’Italia Under 21 di Nunziata e l’Irlanda Under 21 di Crawford in tempo reale

L’Italia Under 21 ospita i pari età dell’Irlanda a Trieste in una gara valida come ultima giornata del gruppo A di qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida decisiva per ottenere il pass diretto a Slovacchia 2025 che sarà diretta dall’arbitro svedese Ladeback.

Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, primi in classifica, tornano in campo dopo le due vittorie di settembre contro San Marino e contro la Norvegia. Per restare in vetta e qualificarsi agli Europei del prossimo anno senza dover passare dai playoff, capitan Pirola e compagni hanno due risultati a disposizione: la vittoria e il pareggio. Dall’altro lato i verdi di Jim Crawford, che invece vengono dai pareggi interni contro la stessa Norvegia e la Lettonia e che sono secondi a 3 punti di distanza, sono invece obbligati a vincere per operare l’aggancio che, grazie agli scontri diretti vorrebbe dire anche sorpasso. All’andata, infatti, la partita terminò con il risultato di 2-2 grazie alla doppietta di Gnonto che ha pareggiato i gol di Phillips e Armstrong. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Nereo Rocco’ tra Italia e Irlanda Under 21 live in tempo reale.

Probabili Formazioni Italia Under 21-Irlanda Under 21

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, Pirola, Turicchia; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Esposito, Gnonto. CT Nunziata

IRLANDA UNDER 21 (3-5-2): Keeley; Adegboyega, Abankwah, MacNulty; Curtis, Philipps, Healy, Moran, Roughan; Armstrong, Emakhu. CT Crawford

CLASSIFICA GRUPPO A: Italia punti 21, Irlanda 18, Norvegia 16, Turchia 13, Lettonia 8, San Marino 0.