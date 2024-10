Terremoto bianconero, salta tutto: nessun futuro alla Juve

Avvio di stagione terribile per la Juventus Next Gen, seconda squadra del club bianconero che in Serie C sta facendo molta fatica. Intanto arriva un annuncio sul futuro

Non solo la Juventus di Thiago Motta che in attesa di recuperare tutti i nazionali si prepara al rientro in campo sabato sera contro la Lazio. Vlahovic e soci sono chiamati a rialzare immediatamente la testa dopo il pareggio deludente ottenuto in casa contro il Cagliari prima della sosta.

Chi dovrà cambiare ritmo nella galassia bianconera è però soprattutto la compagine Next Gen allenata da Montero che anche in questo weekend ha ottenuto una cocente delusione. I giovani juventini hanno infatti ceduto il passo in trasferta anche al Giugliano perdendo per 1-0 in virtù di un gol di Balde maturato all’11’.

Tanto rammarico e sconforto per il cammino da incubo della Next Gen che è penultima in classifica con appena 6 punti conquistati in ben 9 gare disputate, il tutto con una sola vittoria messa a referto finora. Nel mirino della critica inevitabilmente anche il lavoro del tecnico Montero che nel post partita con la stampa ha analizzato: “I ragazzi si devono calare completamente nella categoria. Si stanno rendendo conto delle difficoltà di questo girone, con un calcio molto veloce e di contatto. È il modo migliore per crescere veloci“. “Tutto serve per fare esperienza, anche aver perso ed aver giocato quasi tutta la partita in 10. Abbiamo preso tanti gol per nostre distrazioni, ed è quello su cui lavoriamo maggiormente“.

Juventus Next Gen deludente: “Nessun futuro in prima squadra”

In dieci per quasi tutta la gara per l’espulsione di Puzka, la Juventus Next Gen non si è quasi mai resa pericolosa contro il Giugliano.

L’ennesimo ko di un’annata disastrosa che ha portato quindi ad inevitabili critiche e dubbi anche sul futuro di Paolo Montero. A tal proposito il collega Graziano Carugo Campi si è espresso su X, puntando il dito soprattutto sul futuro juventino dell’attuale Next Gen: “La Next Gen in estate è stata smantellata. Dare colpe a Montero ha poco senso e l’obiettivo rimane sempre uno soltanto: restare in lega Pro e far giocare i ragazzi. Difficile ipotizzare un futuro in prima squadra per i ragazzi di quest’anno”.