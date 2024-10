Spettro esonero, Cannavaro pronto a tornare

Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare in panchina dopo l’esperienza all’Udinese: la panchina è traballante

L’esonero non è ancora un’ipotesi vicina, ma certo i risultati non lasciano presagire nulla di buono. C’è aria di crisi, nonostante le dichiarazioni siano improntate alla tranquillità.

La Juventus Next Gen ha subito un’altra sconfitta ieri sera sul campo del Giugliano: la formazione campana si è imposta 1-0 con la rete di Baldé, sfruttando al meglio oltre ottanta minuti di superiorità numerica per l’espulsione di Puczka. Una gara nella quale la formazione di Paolo Montero ha badato soprattutto a difendere, costretta dall’inferiorità numerica a non poter fare altro.

Con il ko di ieri, salgono a tre le sconfitte consecutive della squadra bianconera, cinque totali nelle prime nove giornate di campionato. Appena sei i punti in classifica, frutto di una vittoria e tre pareggi, un bottino che vale il penultimo posto in classifica. Se a questo si aggiunge, restando in tema di numeri, i 19 gol subiti (peggior difesa del campionato), ecco che il campanello di allarme è più che motivato. Montero, al momento, non rischia, ma è innegabile che senza un cambio di rotta la sua posizione diventerebbe a forte rischio.

Juventus Next Gen, Montero traballa: suggestione Cannavaro

L’allenatore bianconero nel post gara ha parlato di squadra che deve calarsi nel campionato di Serie C e che ha bisogno di fare esperienza, ma le prossime gare devono rappresentare una svolta altrimenti l’esonero diventerebbe una ipotesi concreta.

In quel caso, la Juventus potrebbe anche affidarsi a qualche altro grande ex: si può immaginare ad un nome come Andrea Barzagli che in estate è stato vicino a diventare l’allenatore dell’Under 16 della Fiorentina, anche se non ha mai avuto ancora esperienze in panchina. Ha già un certo bagaglio, invece, Fabio Cannavaro: lo scorso anno ha portato l’Udinese alla salvezza, senza venire confermato. Ora potrebbe anche prendere in considerazione di scendere in Serie C per una società come la Juventus. Un’idea, una suggestione dettata dai risultati della Next Gen: una squadra che deve tornare in fretta a vincere per risollevarsi in classifica e salvare la panchina a Montero.