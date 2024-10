Scelto Zidane per la panchina: lui ha già detto sì

Zidane è il preferito per la panchina, lui è già pronto a dire sì. L’indiscrezione sul possibile ritorno in panchina dell’allenatore ex Real Madrid

Zinedine Zidane, nonostante la prolungata inattività, è ancora fra gli allenatori liberi più appetibili sul mercato. Non potrebbe essere altrimenti con il curriculum che si è fatto alla guida del Real Madrid.

Il tecnico francese, in passato accostato anche alla panchina della Juventus, non ha escluso l’eventuale approdo in Serie A: “Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un’altra volta in panchina mi piacerebbe”. Negli ultimi giorni, però, sarebbe tornato in pressing il Manchester United. Ten Hag è nuovamente in bilico, nonostante la fiducia ostentata dopo gli ultimi risultati dei Red Devils: “Non sono in ansia. Siamo tutti dalla stessa parte. Questa estate abbiamo creato una grande compattezza con la proprietà e la dirigenza. Stiamo tutti quanti tenendo fede a quel patto. La cosa fondamentale è mantenere la propria convinzione. Questo è il messaggio che dobbiamo dare: se perdi la fede in ciò che fai perdi tutto”.

“Dobbiamo continuare ad andare avanti, attenerci al piano, anche perché nella mia carriera ho sempre dimostrato di vincere. Negli ultimi sei anni ho vinto otto trofei, e anche in questa stagione otterremo un successo. Non c’è niente per cui preoccuparsi, supereremo i problemi insieme, io e la squadra: possiamo farlo”. Il Manchester United non cambia, almeno per il momento, ma sulla panchina di ten Hag inizia ad incombere l’ombra di Zidane.

Il Manchester United ripiomba su Zidane: la risposta dell’allenatore

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, in caso di ribaltone, il preferito della dirigenza inglese sarebbe proprio Zidane. L’ex Real Madrid avrebbe scavalcato anche Thomas Tuchel nelle gerarchie del Manchester United.

Stando al tabloid inglese, inoltre, l’attesa per Zidane sembra ormai finita: l’allenatore francese sarebbe pronto a dire sì in caso di chiamata da parte dei Red Devils. L’ex calciatore di Juventus e Real Madrid, dopo numerosi rifiuti, si sarebbe deciso ad accettare la corte dello United. Si attendono ora ulteriori conferme.