Milan, caccia all’erede di Theo Hernandez: colpo made in Italy

Il Milan pensa al mercato di gennaio e guarda in Serie A per trovare il possibile erede di Theo Hernandez

In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan pensa al possibile ingaggio di un terzino sinistro capace di rappresentare anche un titolare in vista del prossimo futuro.

Al netto dei risultati che matureranno nelle prossime partite di campionato e Champions League, in casa Milan c’è la volontà (e l’esigenza) di rinforzare la rosa in vista del mercato dei gennaio. Sono almeno due i reparti che la dirigenza rossonera ha intenzione di ritoccare, in particolar modo difesa e centrocampo. L’obiettivo più impellente è quello di un nuovo terzino sinistro, un elemento capace di alternarsi con Theo Hernandez per consentire al francese di rifiatare, ma anche e soprattutto di sostituirlo in caso di squalifica o infortunio.

Allo stato attuale, infatti, in rosa c’è solo l’ex Hellas Verona Filippo Terracciano, arrivato nel gennaio scorso per 4,5 milioni di euro ma finora praticamente quasi mai utilizzato da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese potrebbe pescare dalla rosa del Milan Futuro dove ci sono elementi come Jimenez e Bartesaghi che hanno già ‘assaggiato’ la prima squadra, ma che inevitabilmente non possono garantire un rendimento sicuro da subito. Impossibile adattare uno tra Calabria o Florenzi a sinistra perché sono infortunati – con l’ex Roma che tornerà solamente a fine campionato – e Pierre Kalulu, invece, è stato ceduto in prestito alla Juventus. Ecco perché a gennaio il Diavolo potrebbe fiondarsi con decisione su un nuovo terzino sinistro.

Calciomercato Milan, idea Parisi a gennaio

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan sarebbe sulle tracce di Fabiano Parisi. Il laterale classe 2000, di proprietà della Fiorentina, è stato cercato già in passato dai rossoneri che allo stato attuale non avrebbero difficoltà a pagare lo stipendio all’ex Empoli.

Chiaramente, bisognerebbe trovare un’intesa con la Fiorentina: da non escludere a priori l’ipotesi di un prestito semestrale con diritto di riscatto o addirittura un ingaggio a titolo definitivo. Impossibile, invece, pensare a un arrivo a parametro zero alla luce del contratto che lega il giocatore di origini campane al club gigliato fino al 30 giugno 2028.

Un vecchio obiettivo che torna di moda – dunque – per il Milan che in passato aveva cercato anche con una certa insistenza Fabiano Parisi, monitorato con degli osservatori fissi al ‘Carlo Castellani’ quando il giocatore vestiva la maglia dell’Empoli. A Firenze finora ha vissuto un po’ da comprimario, ma in Serie A ha già dimostrato il suo valore. Inoltre, l’ingaggio di Parisi consentirebbe anche al Milan di rinfoltire l’esigua rappresentanza di giocatori italiani in rosa.