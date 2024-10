Addio definitivo al Napoli, va al Milan: scelta fatta

Napoli tagliato fuori, addio agli azzurri: il Milan esulta, il giocatore prende la strada del club rossonero

Si riparte con il campionato di Serie A, nel prossimo weekend, dall’ottava giornata, che proporrà diversi match piuttosto interessanti. Riflettori puntati tra le altre, e non potrebbe essere altrimenti, sul Napoli, che ricomincia da primo in classifica e con tutta l’intenzione di confermarsi in vetta davanti a tutte, provando a proseguire nel suo momento assai positivo.

La squadra azzurra, grazie ad Antonio Conte in panchina e a un calciomercato di ottimo livello, ha decisamente cambiato marcia rispetto a quanto avvenuto nella scorsa stagione. E’ una compagine che sfoggia una compattezza assai diversa e il primato in graduatoria certifica la volontà di tornare protagonisti ai massimi livelli. Anche se naturalmente non sarà facile tenere a bada la voglia di rimonta delle inseguitrici.

E’ un Napoli che punta a una stagione di vertice e anche a riproporsi, per il prossimo anno, in Europa. Va da sé che molto passerà, come sempre, dal mercato invernale e anche dalla prossima sessione estiva, per continuare a sostanziare questo tipo di ambizione. I giocatori di livello sulla piazza non mancano di certo e il club partenopeo vuole sfidare apertamente, in tal senso, top club nostrani ed europei. Ma per uno degli obiettivi del club di De Laurentiis sembrerebbe, in realtà, non esserci nulla da fare.

Milan davanti a tutti nella corsa a David, nessuna chance per il Napoli

Uno dei nomi più caldi, in questo periodo, è certamente quello di Jonathan David, attaccante canadese assai ambito da moltissime società importanti, per il numero di gol che segna e per essere un potenziale affare a parametro zero, se non ci sarà rinnovo con il Lille.

David è stato protagonista del consueto sondaggio di Calciomercato.it. Su ‘X’, la nostra redazione ha chiesto a quale delle big il canadese farebbe più comodo nelle prossime finestre di mercato. Clamoroso lo 0% raccolto dal Napoli, con il Milan a prevalere nel sondaggio con il 43,9% dei voti, davanti a Juventus (36,6%) e Inter (19,5%). Va detto anche che si tratta di un dato che probabilmente evidenzia come la strada intrapresa dai partenopei sia ottima e come, nell’attuale schieramento della capolista, anche in prospettiva, i nomi attualmente a disposizione di Conte siano più che adeguati per puntare in alto.