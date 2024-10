L’Inter trova il nuovo Doku in Premier: la rivoluzione di Inzaghi

Jeremy Doku sta trascinando il Manchester City, ma anche l’Inter potrebbe avere un calciatore simile: inizia la rivoluzione di Inzaghi

L’evoluzione tattica dell’Inter continua e Simone Inzaghi non resta mai con le mani in mano nel tentativo di portare i nerazzurri a un livello di gioco sempre più alto. Lo dimostrano i movimenti continui che la squadra prova e che spesso conducono a ottimi risultati, ma che non sono casi isolati, anzi.

Il calcio evolve continuamente e pensare di restare ancorati a un 3-5-2 vecchia maniera non è di certo la soluzione giusta per emergere. Basta guardare a quanto accade in casa Manchester City, dove Pep Guardiola dà una connotazione particolarmente offensiva ai suoi esterni e avanza le marcature preventive, in maniera tale da stare comunque tranquillo in fase di non possesso.

Marotta e Inzaghi hanno provato a fare qualcosa di simile con l’acquisto di Tajon Buchanan, ma il canadese è stato ben poco a disposizione dell’allenatore di Piacenza, soprattutto in questa stagione, a causa della frattura con la tibia rimediata con il Canada durante la Copa America. La svolta verso un laterale di centrocampo capace di saltare l’uomo e rientrare verso il centro del campo con il suo piede preferito potrebbe comunque completarsi la prossima estate e attraverso un colpo sul calciomercato.

L’Inter segue le prestazioni di Minteh: affare da 30 milioni

Un nome che potrebbe emergere per il calciomercato dell’Inter è Yankuba Minteh, come riportato da ‘InterLive.it’. Gioca nel Brighton, è ancora piuttosto giovane e ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per fare bene in Serie A. In questa stagione ha già giocato sette partite in Premier League, realizzando un gol e un assist, ma mettendo anche in mostra le sue doti principali, cioè il dribbling e la creazione di pericoli per la difesa avversaria.

La sua presenza all’Inter permetterebbe a Inzaghi di variare soluzione tattica e passare a un 3-4-3 più propositivo, o addirittura schierare un 3-5-2 parecchio offensivo, che potrebbe trasformarsi in un 4-3-3 in fase difensiva.

Il problema per l’accelerazione dell’affare è la valutazione del ragazzo, che è arrivata a quasi 30 milioni di euro, una cifra piuttosto importante e che potrebbe essere eccessiva per i margini di spesa della Beneamata.