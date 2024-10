Guardiola paga la clausola, la Juventus non può farci niente

Il Manchester City ha puntato il calciatore dopo l’infortunio di Rodri ed è disposto a pagare la clausola nel mercato di gennaio

Mancano ancora diverse settimane all’apertura del calciomercato di gennaio, eppure diversi top club sono già al lavoro per rinforzare i propri organici. Nella maggior parte dei casi, si tratta di operazioni di emergenza dettate dagli infortuni di natura traumatica avvenuti nel corso delle ultime giornate di campionato e Champions League. Lo sa bene la Juventus, ad esempio, che sarà chiamata a sostituire lo sfortunatissimo Gleison Bremer.

Una delle società in questo senso più attive è senz’altro il Manchester City. La formazione di Pep Guardiola ha perso da qualche settimana Rodri per la rottura del crociato e dovrà fare a meno dello spagnolo davanti alla difesa per tutta la stagione. A sostituirlo, nonostante alcune indiscrezioni dei giorni scorsi su due italiani come Barella o Ricci, potrebbe essere un connazionale dell’ex Atletico Madrid. Come spiegato da ‘Relevo’, infatti, Guardiola avrebbe indicato il nome di Martin Zubimendi della Real Sociedad come principale candidato a prendere il posto lasciato vuoto da Rodri.

Un calciatore che negli ultimi mesi è finito nel mirino di altre grandi società, tra cui pure la Juventus. Il club bianconero si è mosso parecchio a centrocampo la scorsa estate ed è riuscito a regalare ben tre colpi a Thiago Motta: Khephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. In vista del futuro, però, la Juve potrebbe dover rinunciare all’idea di rimanere in corsa per lo spagnolo. Nonostante il forte apprezzamento, la dirigenza bianconera non potrebbe far nulla davanti ad un assalto a suon di milioni da parte del Manchester City per Zubimendi per questo gennaio.

Calciomercato Juve, il Manchester City paga la clausola di Zubimendi

Obiettivo numero uno sulla lista di Pep Guardiola, Martin Zubimendi potrebbe aprire ad un approdo in Premier League per un salto enorme di carriera, nonostante il forte legame con il club che lo ha cresciuto e portato al successo.

Da tempo già nel giro della Nazionale Spagnola, il regista è legato alla Real Sociedad da una clausola rescissoria altissima, pari a 60 milioni di euro. Una cifra che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo all’esigenza del Manchester City di rimpiazzare il lungo infortunio di Rodri per la seconda parte di stagione. Come anticipato, oltre al pagamento del prezzo concordato, andrà convinto il calciatore a lasciare nel bel mezzo della stagione la società che ha accompagnato tutta la sua carriera.