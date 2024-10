Allarme in Nazionale: l’attaccante torna subito a Milano

La sosta Nazionali fa scattare un nuovo allarme: l’attaccante torna subito a Milano. Gli ultimi aggiornamenti in casa Milan

La pausa Nazionali miete un’altra “vittima”. L’attaccante torna subito a Milano dopo il problema fisico accusato dopo l’ultimo allenamento: scatta l’allarme per il Milan.

Paulo Fonseca perde per infortunio Samuel Chukwueze. L’attaccante nigeriano si è infortunata nel ritiro della sua Nazionale. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’esterno si è fermato in allenamento con la sua Nigeria per un problema muscolare. L’entità dell’infortunio non è al momento chiara, con il calciatore che rientrerà in anticipo in Italia. La reale entità dell’infortunio sarà chiarita dopo gli esami strumentali.