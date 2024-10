Zalewski racconta: “Ecco perché sono rimasto alla Roma”. Le ultime sul suo futuro

Nicola Zalewski è tornato a parlare del tira e molla con la Roma di settembre: le prospettive sul rinnovo e il futuro del polacco

È stato uno dei casi principali dell’ultimo mercato estivo, consumatori nei giorni dopo la chiusura della sessione in entrata. Nicola Zalewski è stato a un passo dal lasciare la Roma e il campionato italiano, messo fuori rosa a causa della questione legata al rinnovo di contratto. I giallorossi hanno provato a cederlo al Galatasaray, ma l’accordo totale non è arrivato e soprattutto il polacco ha deciso di restare.

Una serie di eventi e incastri che ha portato il club capitolino a reintegrare il calciatore dopo che la scelta di escluderlo era stata – per candida ammissione di De Rossi – della stessa società. Il rapporto tra la Roma e gli agenti resta ottimo e ora, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, stanno procedendo i colloqui per il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2025. Lo stesso Nicola Zalewski, che è tornato in campo contro il Monza sostituendo nel primo tempo l’infortunato El Shaarawy, ha parlato di quei giorni dal ritiro della nazionale, a ‘TVP Sport’: “Il mio obiettivo è giocare a calcio e divertirmi. Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C’era un’ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po’, ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me. Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento”.

Ripresi i dialoghi per il rinnovo di Zalewski con la Roma. Ma niente è scontato

Dopo il braccio di ferro di queste settimane, anche a suon di comunicati, è tornato il sereno tra la Roma e Zalewski, che ha come priorità in ogni caso la permanenza in giallorosso per giocarsi le sue possibilità. Juric lo apprezza, come sottolineato dallo stesso tecnico: “Ha ripreso a parlare di rinnovo con la società, speriamo che questa cosa si risolva. Ci può dare la velocità nell’uno contro uno che ci mancava”.

E anche Ghisolfi ha ribadito la stima della società, confermando i dialoghi in corso. In ogni caso, nulla è pero ancora scontato e quindi nessuna possibilità va esclusa. Neanche quella di una nuova offerta dall’estero a gennaio per il classe 2002, oppure di un addio a fine stagione anche a zero. Ad ogni modo in questo momento, visto l’infortunio di Saelemaekers e le condizioni tutt’altro che perfette di El Shaarawy, che potrebbe non recuperare contro l’Inter, per Juric diventa una pedina fondamentale in un periodo del genere.