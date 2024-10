Reijnders-Barcellona, l’annuncio: “Ho parlato con Deco”

Rivelati apertamente i contatti avuti tra il centrocampista olandese di proprietà del Milan e il Barcellona

Titolare inamovibile nel Milan, Tijjani Reijnders viene considerato un punto fisso anche della Nazionale Olandese. Non è per niente un caso se in occasione del match di Nations League pareggiato nell’ultimo turno contro l’Ungheria con la rete decisiva dell’interista Denzel Dumfries, il centrocampista rossonero sia stato utilizzato sulla trequarti per tutta la durata dell’incontro.

Nonostante le difficoltà e i cambi moduli adottati da Paulo Fonseca in questo inizio di stagione balbettante del Milan, Reijnders è sempre stato tra i pochi a non essere mai messo in discussione. L’olandese viene considerato come l’equilibratore del centrocampo rossonero, specialmente nell’ultima versione estremamente offensiva adottata dal tecnico portoghese dal derby vinto contro l’Inter in avanti. Eppure, come ammesso dal padre in una recente intervista per il periodico olandese ‘Algemeen Dagblad’, una volta lasciato l’AZ Alkmaar Reijnders avrebbe potuto firmare per un altro grande club.

Sulle tracce del centrocampista classe 1998, infatti, era piombato a gamba tesa il Barcellona nell’estate del 2023. I blaugrana, storicamente attenti ai migliori prodotti forniti dal calcio olandese, avevano avanzato un interesse concreto per battere la concorrenza dello stesso Milan. Tra le parti c’erano stati anche contatti concreti, in particolare con il direttore sportivo Deco che aveva prospettato al padre-agente quello che sarebbe stato il progetto tecnico disegnato dalla società per il figlio.

Calciomercato Milan, retroscena Reijnders: “Rischiava il fallimento”

Martin Reijnders, appunto padre e agente del centrocampista, ha spiegato innanzitutto la ragione per cui si è fatto carico della gestione sportiva del figlio: “È semplice: voglio il meglio per i miei figli. Ho un sano spirito commerciale e buon senso. Secondo me non bisogna rendere le cose molto più complicate”.

In merito al retroscena con il Barcellona prima di approdare al Milan, il procuratore ha svelato i motivi che lo hanno indotto insieme al figlio a respingere la corte di Deco: “Prima del Milan Tijjani era anche nel mirino di diversi club inglesi. Anche quello passava per intermediari. Solo al Barcellona ho parlato direttamente con Deco, il direttore sportivo. Poi ho controllato la sua foto del profilo per vedere se era proprio lui. Certo che è lusinghiero che lo volessero, dopotutto è il Barça , ma stavano cercando un sostituto per Sergio Busquets. Poi ho a Detto e anche a Tijjani: non sei quel tipo di giocatore prima che te ne accorga, finisci in panchina e sei l’ennesimo giocatore che fallisce all’estero”.