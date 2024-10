Il calciatore ha riportato un serio infortunio durante l’ultima gara giocata con la sua Nazionale, prima della sostituzione forzata

Sembra non avere fine la maledizione della pausa delle Nazionali legata agli infortuni. Nelle scorse ore, ad esempio, in casa Inter è stato ufficializzato il durissimo stop di Valentin Carboni: l’attaccante argentino classe 2005, durante un allenamento nel ritiro con la Selezione Argentina, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato. Stagione finita per il giovane fantasista in prestito al Marsiglia che con ogni probabilità farà ritorno anticipato a Milano.

Quello legato a Carboni durante gli impegni con le rispettive nazionali, però, non è l’unico infortunio che si è registrato negli ultimi giorni. In occasione della sconfitta per 1-2 subita dall’Inghilterra nel match di Nations League a Wembley contro la Grecia, si è verificato un nuovo stop. Costretto a lasciare il rettangolo di gioco per un infortunio al minuto 52, Bukayo Saka ha destato sin da subito grande preoccupazione. In particolare, l’attaccante inglese potrebbe perdersi i prossimi appuntamenti in programma con l’Arsenal tra Premier e Champions League.

In attesa di un bollettino medico ufficiale, Saka ha lasciato ufficialmente il ritiro della selezione inglese e non volerà con i compagni di nazionale in Finlandia per il prossimo incontro. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il forte attaccante inglese potrebbe aver accusato uno stiramento al tendine del ginocchio, un infortunio piuttosto comune tra i calciatori. Si stimano però tempi di recupero abbastanza lunghi, che variano dalle quattro alle sei settimane prima di poter tornare a disposizione di Mikel Arteta.

Verso Inter-Arsenal, infortunio al ginocchio per Saka

Qualora venisse confermato l’esito dell’infortunio di Bukayo Saka dagli esami strumentali, l’Arsenal potrebbe essere costretto a dover rinunciare al calciatore per il prossimo mese.

Tra gli appuntamenti segnati in rosso sul calendario dei ‘Gunners’, oltre agli scontri diretti di Premier League contro Liverpool e Newcastle, richiama soprattutto l’attenzione la quarta giornata di Champions League in cui la squadra di Arteta dovrà affrontare la trasferta contro l’Inter. Nel nuovo formato della massima competizione europea, che ha già riservato non poche sorprese nei primi due turni disputati, gli scontri diretti in molti casi possono valere il doppio. Da regolamento, infatti, solamente le prime otto formazioni nella classifica unica al termine delle otto giornate avranno accesso diretto agli ottavi di finale, in attesa delle altre rivali che verranno invece decretate dai successivi playoff.