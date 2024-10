Colpo di scena in campionato, stadio non a norma: così scatta il rinvio

La situazione continua ad essere sotto stretta osservazione. Le prossime ore risulteranno quelle decisive in un senso o nell’altro

In attesa dei prossimi verdetti derivanti dai prossimi impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo, a tenere banco in Italia sono anche altre questioni. Oltre alle vicende extra campo riguardanti alcuni top club di Serie A, c’è un caso nel campionato cadetto che è al centro di vivaci discussioni.

Le cattive condizioni meteorologiche, infatti, potrebbero porre le premesse per un nuovo provvedimento a sorpresa. Il match finito sotto la lente di ingrandimento è quello tra Carrarese e Mantova, in programma il 20 ottobre alle ore 15. Reduce dall’importante successo ottenuto sul campo del Frosinone, la compagine di Antonio Calabro va alla ricerca di punti importanti con cui risollevare una classifica fino a poche settimane fa assolutamente negativa. A tal proposito, i giallo azzurri ospitano il Mantova in un match che ha tutte le carte in regola per regalare molte emozioni da ambo le parti.

Carrarese-Mantova, ‘giallo’ sullo stadio in cui si disputerà il match

Tuttavia, non è ancora certo quale sarà l’impianto di gioco che farà da teatro al match di Serie B. Sebbene fino a poche settimane sembrasse tutto pronto per il ritorno della Carrarese allo ‘Stadio dei Marmi’, negli ultimi giorni il maltempo abbattutosi su Massa Carrara ha rallentato e non poco i lavori di restyling dell’impianto da gioco.

A riferirlo è tifomantova.it, che spiega come la casa della Carrarese – allo stato attuale della situazione – non sia stata ancora considerata a norma. Ragion per cui, nel caso in cui anche nei prossimi giorni non dovesse arrivare il tanto atteso via libera dalle autorità preposte, non è escluso che anche Carrarese-Mantova si disputi all’Arena Garibaldi, ‘casa’ del Pisa presso cui Belloni e compagni hanno trovato ospitalità nelle ultime uscite di campionato. Che la Carrarese sia ancora costretta a rinviare il ritorno allo Stadio dei Marmi? I prossimi giorni contribuiranno a fugare ogni dubbio.