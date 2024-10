Bocciato Pogba in diretta: non lo vogliono

Il futuro di Paul Pogba tiene banco, arriva la bocciatura definitiva sul centrocampista francese: una vera mazzata

E’ stato uno dei colpi di scena più clamorosi di questi giorni nel mondo del calcio, quello della parziale riabilitazione di Paul Pogba. In seguito alla positività al doping del centrocampista francese, sono state parzialmente accettate le spiegazioni nella sua linea difensiva e le circostanze attenuanti. Riducendo così la squalifica da quattro anni a 18 mesi, dei quali buona parte, ovviamente, già scontati.

Il tutto, vuol dire che Pogba, a marzo, potrebbe tornare in campo. Il che apre una serie di scenari molto intriganti per quanto lo riguarda. Da parte sua, c’è la volontà di farsi trovare pronto. E in giro c’è un certo interesse per capire dove esattamente riprenderà a giocare.

Ci sarebbe un contratto ancora in essere con la Juventus e valido fino al 2026. Ma la sensazione è che il club bianconero non intenda puntare su di lui, come da dichiarazioni pubbliche già messe a verbale da parte di Thiago Motta e di Scanavino. Prossimamente, le parti potrebbero anche accordarsi per la risoluzione del contratto, rendendo libero Pogba di accasarsi altrove. In tal senso, sono state già avanzate diverse potenziali piste, dall’Arabia Saudita, alla Major League Soccer, fino a rumours che potrebbero portarlo in Spagna o in Francia.

Pogba, niente Marsiglia: smentita clamorosa

In Ligue 1, una squadra potenzialmente interessata sembrava, stando ad alcuni report, il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Una ipotesi che, però, avrebbe già trovato una smentita piuttosto decisa.

L’eventualità era stata sollevata da Patrick Evra in particolare. Ma a ‘RMC Sport’, il giornalista Daniel Riolo ha negato categoricamente questa possibilità, affermando che si tratti di una non notizia e che si tratti di uno dei tanti rumours accostati al Marsiglia senza costrutto.

Pur venendo meno una possibile pretendente di un certo spessore, Pogba attende fiducioso e si guarda intorno, alla ricerca della giusta opportunità per tornare in auge. A 32 anni ancora da compiere, il giocatore sente di avere ancora qualcosa da dare al calcio di alto livello. E di sicuro il suo ritorno in campo farà parlare di sé.