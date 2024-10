Assist per Allegri: il ritorno in panchina è cosa fatta

Massimiliano Allegri vicinissimo al ritorno in panchina, arrivano ottime notizie per l’allenatore livornese: cosa succede

Ancora in attesa di una nuova opportunità professionale, ma consapevole di poter ambire a panchine di prestigio. Vista la sua esperienza, non potrebbe essere altrimenti. Massimiliano Allegri, checché se ne dica, è un allenatore che in questi anni ha rivestito una notevole importanza e ha saputo ritagliarsi grandi soddisfazioni e palcoscenici di prim’ordine.

Il suo modo di interpretare il calcio può piacere o meno, ma i risultati, in qualche modo, arrivano sempre o quasi. Non è stato così facile il suo secondo triennio alla Juventus, tutt’altro, anche per colpe non sue, ma in qualche modo il livornese ha tenuto la barra dritta in una situazione difficile a livello societario al secondo anno e al terzo, con un mercato in entrata quasi assente, ha comunque condotto i bianconeri in Champions League e alla vittoria della Coppa Italia.

Nessuno ha pensato a lui per il via di questa stagione, ma, come sempre accade, basta attendere che qualcuna delle big, in Italia o in Europa, vada in difficoltà. E pensare al nome di Allegri diventa a quel punto pressoché automatico, trattandosi di uno dei tecnici più titolati attualmente liberi su piazza. Con una pista che può infiammarsi all’improvviso.

Allegri al Manchester United, arriva la svolta: l’intreccio che lo lancia ad Old Trafford

Gli accostamenti, negli ultimi tempi, sono ripetuti per quanto concerne il Manchester United. I ‘Red Devils’ ancora una volta stanno vivendo una stagione complicata, con Ten Hag che fatica a renderli nuovamente competitivi ad altissimi livelli.

L’olandese, per il momento, è stato confermato dalla proprietà, ma nelle prossime settimane non potrà più sbagliare, altrimenti l’esonero diventerà un’eventualità assai concreta. Per Allegri, un assist arriva dalle ulteriori mosse dell’Inghilterra. Il dopo Southgate, con Carsley alla guida, non decolla. Motivo per il quale, Oltremanica sono sempre più insistenti i rumours che riferiscono dell’intenzione di puntare su Thomas Tuchel. A quel punto, il tedesco sparirebbe dai radar dello United, rendendo Allegri il candidato più accreditato per la panchina di Old Trafford.