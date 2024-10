Un’altra stella KO, Inter a rischio: problema ai tendini del ginocchio

Costretto ad uscire anzitempo nel corso del match di Nations League, le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione

L’ultima ‘tornata’ di match di Nations League ha portato in dote non pochi risultati importanti, alcuni dei quali assolutamente a sorpresa. Tra questi, impossibile non menzionare quanto accaduto all’Inghilterra, sorpresa in casa dalla Grecia, in grado di regolare i ‘Tre Leoni’ con un perentorio 1-2.

Le cattive notizie per la Nazionale inglese, però, non sono finite qui. Al 52′, infatti, Bukayo Saka è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Accompagnato in panchina dallo staff sanitario della Nazionale inglese, l’esterno offensivo dell’Arsenal ha ‘salutato’ la sua uscita dal campo con un’evidente smorfia di dolore. Stando alle prime ricostruzioni di CBS Sports – in attesa degli esami strumentali di rito che contribuiranno a fugare ogni tipo di dubbio – Saka avrebbe accusato con ogni probabilità un problema ai tendini del ginocchio.

Non si tratta di una notizia fine a sé stessa. L’Arsenal, infatti, potrebbe essere costretta a perdere la sua stella per diverse settimane. A tal proposito, ricordiamo che il 6 novembre alle ore 21 è in programma a San Siro la sfida di Champions League tra i Gunners e l’Inter di Simone Inzaghi. Un crocevia importante sia per i londinesi che per i nerazzurri, chiamati a migliorare le rispettive posizioni di classifica (entrambe le squadre hanno ottenuto quattro punti nelle prime due uscite ufficiali). Per capire se l’assenza di Saka in occasione del match contro l’Inter si configuri o meno come una possibilità, però, sarà necessario che l’esterno offensivo inglese si sottoponi agli esami strumentali di rito. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero emergere novità concrete in tal senso. Arsenal in apprensione per le condizioni di Saka: anche l’Inter – in ottica Champions League – osserva con attenzione.