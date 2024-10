Ribaltone in panchina, nuova occasione per Rudi Garcia dopo Napoli

Le ultime news di mercato riguardano i tanti allenatori in bilico in Serie A e all’estero. Nel valzer delle panchine è pronto a tornare in gioco Rudi Garcia

Rudi Garcia ha voglia di rimettersi in gioco a 60 anni. La sua ultima avventura in panchina non è finita nel migliore dei modi. Appena dodici giornate di Serie A alla guida del Napoli, con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte prima dell’esonero.

Ereditata da Spalletti la squadra campione d’Italia, il tecnico francese non è riuscito a dare la sua impronta di gioco e il presidente De Laurentiis ha deciso di rimpiazzarlo prima con Mazzarri e poi con Calzona. Con scarsi risultati. In questa stagione gli azzurri sono ripartiti da zero con Conte in panchina e una rivoluzione sul mercato che ha portato tanti rinforzi e la cessione di Osimhen, principale artefice del terzo scudetto della storia del Napoli. Come detto, adesso Rudi Garcia ha voglia di tornare in ballo: la pausa per le Nazionali è sempre l’occasione per fare un bilancio e tante panchine, anche importanti, sono in bilico sia in Italia che all’estero. Una potrebbe essere presto occupata proprio dall’ex Roma e Napoli.

Calciomercato Betis, Pellegrini a rischio esonero: tutti i candidati

Tra i tecnici a rischio figura anche Manuel Pellegrini. Alla sua quinta stagione sulla panchina del Betis, il 71enne allenatore cileno sta attraversando una crisi di risultati che ha portato molti tifosi biancoverdi a chiedere un avvicendamento in panchina.

Il Betis occupa attualmente il dodicesimo posto nella Liga spagnola dopo nove turni di campionato in cui sono arrivate tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, tra cui l’ultima nel derby con il Siviglia prima della sosta. A questo si aggiunge la sconfitta all’esordio in Conference League contro il Legia Varsavia. Risultati deludenti che potrebbe portare la dirigenza biancoverde ad un cambio alla guida tecnica. Secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, cinque sarebbero gli allenatori in lizza in caso di addio a Pellegrini. Si va dal ritorno di Quique Setien ad Javi Gracia, passando per Luis Carrion (appena esonerato dal Las Palmas) e Coudet, fino appunto a Rudi Garcia. Staremo a vedere.