Italia, la scelta di Spalletti: Zaniolo sostituisce Pellegrini

Out Lorenzo Pellegrini, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti decide di sostituirlo con Nicolò Zaniolo. Questa la decisione, in vista del prossimo match dell’Italia a seguito della squalifica del centrocampista della Roma.

Pellegrini è stato espulso per un brutto fallo su Theate nel corso di Italia-Belgio di ieri sera, un cartellino rosso che ha certamente influito sul risultato finale. Gli azzurri erano avanti per 2-0 in quel momento, grazie alle reti di Cambiaso e Retegui nella prima metà del primo tempo, e stavano giocando benissimo. L’espulsione è stata un duro colpo, tanto più che il Belgio è riuscito a capitalizzarla subito, con la rete di De Cuyper con uno schema perfetto sulla successiva punizione. L’inferiorità numerica per circa un’ora ha agevolato la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ fino al 2-2, maturato con la rete di Trossard nel secondo tempo.

Al posto di Pellegrini, che è rientrato alla Roma e dunque a Trigoria, agli ordini di Ivan Juric, ci sarà quindi il giocatore da quest’anno all’Atalanta, che torna in azzurro dopo aver saltato il precedente giro di convocazioni ai primi di settembre e, causa infortunio, gli Europei della scorsa estate, quando sarebbe rientrato, verosimilmente, nel novero degli aggregati al gruppo.

Agli ordini di Spalletti in azzurro, fin qui, sei presenze, con il ritorno nel gruppo che avviene dopo le due amichevoli disputate a marzo, prima della rassegna continentale, contro Venezuela ed Ecuador. A causa dei tanti infortuni, la carriera in Nazionale di Zaniolo non è mai, purtroppo, decollata veramente. In totale, fin qui, 19 presenze, con la prima convocazione che avvenne a sorpresa, nel 2018, ad opera di Roberto Mancini, e due reti. Questa può essere, per lui, l’occasione del rilancio. In questo inizio di stagione, con la maglia dell’Atalanta, non ha ancora trovato moltissimo spazio e sta cercando di aumentare il suo minutaggio agli ordini di Gasperini. In Nazionale, a sorpresa, contro Israele, nel match di lunedì, potrebbe comporre il tandem offensivo insieme al compagno di club Mateo Retegui. Vedremo quale sarà in merito la decisione di Spalletti.