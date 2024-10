Fulmine a ciel sereno Inter: rottura del crociato, piani stravolti

La notizia scuote il mondo Inter: diagnosi tremenda, c’è la rottura del legamento crociato anteriore. Così cambia tutto

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, l’Inter sta già scandagliando il terreno alla ricerca di piste importanti con cui puntellare il proprio organico con innesti di qualità. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo decisivo sarà ricoperto dalle eventuali uscite che i nerazzurri saranno in grado di capitalizzare.

A tal proposito, l’ultima indiscrezione che trapela dall’Argentina potrebbe letteralmente cambiare i piani dei nerazzurri. Secondo quanto riferito da Tyc Sports, infatti, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Valentin Carboni nelle ore scorse avrebbero riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio. Una pessima notizia per l’attaccante argentino e per il Marsiglia, che in estate era riuscito a mettere le mani sull’ex gioiellino del Monza chiudendo la trattativa con l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 4 di bonus. Riscatto che, vista la stagione ormai compromessa, appare ormai utopistico.

Stagione finita per Carboni, che – come evidenziato da ‘Relevo’ – nei prossimi giorni avrà un colloquio con lo staff medico dell’Inter per decidere le tempistiche dell’intervento chirurgico oltre che il luogo in cui dovrà avvenire l’operazione. Una vera e propria tegola per il diciannovenne jolly offensivo, la cui stagione è ormai già giunta ai titoli di coda. Gli esami a cui si è sottoposto il classe ‘2005 – impiegato in quattro gare ufficiali da De Zerbi nelle prime partite di Ligue 1 – non lasciano spazio ad equivoci. Da capire ora se l’Inter deciderà di correre ai ripari nel medio lungo periodo, intensificando i contatti per uno dei profili offensivi finiti in orbita nerazzurra negli ultimi giorni. Ma questo è un altro discorso: la notizia del grave infortunio accorso a Carboni è un fulmine a ciel sereno per il Marsiglia e per l’Inter. Seguiranno aggiornamenti.