“E’ un ex giocatore”: la Juventus lo fa fuori definitivamente

Ancora polemiche in casa Juventus, tra i bianconeri c’è un addio che sembra sempre più vicino: messaggi furenti

Dopo la pausa nazionali, per la Juventus ci sarà subito l’obbligo di ripartire pancia a terra. Discreti i risultati ottenuti nella primissima fase di questa stagione, ma adesso occorre un ulteriore scatto in avanti. Il primo trittico di impegni al rientro in campo, con le sfide contro Lazio, Stoccarda e Inter, sarà piuttosto significativo per chiarire le reali ambizioni dei bianconeri.

Thiago Motta sta plasmando, man mano, la sua creatura, con tutte le incertezze e le difficoltà che questo comporta. Il club bianconero si è avviato su una strada diversa rispetto al passato e di questo va tenuto sicuramente conto nei fisiologico alternarsi di risultati. C’è già stata una prima, corposa rivoluzione in estate, come abbiamo visto sul mercato, ma nel frattempo le decisioni dell’allenatore e della società vertono verso ulteriori cambiamenti. E c’è un altro appartenente del gruppo storico per il quale il capolinea si avvicina sempre di più.

Danilo, altra bufera social: tempo scaduto alla Juventus

Parliamo di Danilo, colonna inamovibile ai tempi di Massimiliano Allegri, ma adesso finito ai margini nella rosa bianconera. E nel poco minutaggio concessogli dall’attuale allenatore, il livello mostrato non è stato certo incoraggiante.

Per quanto concerne il difensore brasiliano, è arrivata anche una prestazione non positiva con la sua nazionale, nel match di qualificazione ai Mondiali vinto contro il Cile. Il che ha alimentato ulteriormente il dibattito su di lui. Sui social, sono sempre di più i tifosi della Juventus a ritenere che il giocatore debba, a questo punto, farsi da parte, andando a scadenza del suo contratto a fine stagione, o addirittura via a gennaio, se la situazione dovesse permetterlo. Ecco alcuni messaggi apparsi su ‘X’:

Che non sia più un giocatore non lo si scopre certo oggi — Gяæzч (@_Grag44_) October 11, 2024

Ma infatti mica è scemo Motta che non lo fa quasi mai giocare. Oltretutto ormai al massimo può fare il centrale e pure in una difesa a tre, nemmeno a 4.

Lui stesso lo dice — Francesco (@franpiace) October 11, 2024

dispiace ma è da parecchio che non gioca ai suoi livelli.. — Lele (@70sDaniele) October 11, 2024

Giocatore da Arabia o MLS… — Macs (@MaXcsJJ) October 11, 2024

Se Giuntoli lo manda al Real al posto dell’infortunato Carvajal fa un capolavoro (non è assolutamente una voce di mercato, soltanto una mia idea). — Marco Albanesi (@Marco_Albanesi) October 11, 2024

Se Thiago motta fa giocare Savona un motivo ci sarà? — emanuele (@Indo39646107) October 11, 2024

2024 e si scopre che Danilo è bollito, soprattutto come terzino… meglio tardi che mai eh — Il saggio Ming-yon (@Mingyonissimo) October 11, 2024