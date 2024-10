Skriniar alla Juventus a gennaio: c’è un solo ostacolo per Giuntoli

La Juventus si muove per Milan Skriniar dopo l’infortunio al ginocchio di Bremer: l’ex difensore dell’Inter sta trovando poco spazio al PSG

La Juventus dovrà fare a meno di Gleison Bremer per almeno sei mesi dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio, con il brasiliano operato nei giorni scorsi in Francia e che dovrà saltare presumibilmente il resto della stagione.

Un bel guaio per Thiago Motta, che dovrà rinunciare per i prossimi mesi al perno della difesa bianconera. Il tecnico ex Bologna fino a gennaio dovrà ricorrere alle soluzioni interne, vista la volontà della dirigenza della Continassa di non ricorrere al mercato degli svincolati. Motta così darà più spazio a Danilo e Cabal, oltre alle possibili soluzioni Savona e Locatelli in caso di emergenza. Inoltre, dalla seconda squadra potrebbe essere promosso il baby Pedro Felipe alla corte del mister italo-brasiliano. Il Dt Giuntoli in vista di gennaio è invece a caccia di un profilo che possa fare al caso della Juve e possibilmente anticipare il colpo estivo. Sono diversi i nomi seguiti dal capo dell’area tecnica, che a margine della sfida contro il Cagliari ha ammesso di cercare anche delle opportunità per la difesa nella finestra invernale.

Calciomercato Juve, Giuntoli si muove per Skriniar dopo l’infortunio di Bremer

L’occasione in questo scenario ha un nome e cognome: Milan Skriniar. L’ex Inter sta collezionando panchine al Paris Saint-Germain ed è la quadra scelta di Luis Enrique al centro della difesa dei parigini.

Giuntoli avrebbe messo nel mirino lo slovacco stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, con l’obiettivo di portarlo sotto la Mole nel mercato di gennaio. Skriniar rappresenterebbe un’opzione di livello per rimpiazzare Bremer e la Juventus starebbe così sondando il terreno per capire i margini per un possibile ritorno in Italia del classe ’95. Intanto il difensore lancia segnali dal ritiro della Nazionale: “Non sono contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro durante gli allenamenti. Devo farmi trovare pronto e nella migliore condizione possibile quando serve”. Skriniar ha collezionato appena 111 minuti e una sola gara da titolare finora in stagione, pronto così a valutare nuove opportunità alla riapertura del mercato.

La Juventus potrebbe essere una di queste, con Giuntoli che lo porterebbe con la formula del prestito alla Continassa. Lo scoglio per il ritorno in Serie A dell’ex Inter è l’ingaggio, visto che lo slovacco guadagna intorno ai 10 milioni di euro netti a stagione sotto la Tour Eiffel ed è sotto contratto fino al 2028. Il PSG dovrebbe partecipare così alla copertura di circa la metà dello stipendio di Skriniar e il Dt bianconero proverà a trovare l’incastro giusto con il club parigino.