L’Inter rischia di perderlo: spunta l’ombra di Paratici

L’Inter è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato con l’intento di potenziare l’attacco. Su un obiettivo spunta però anche un ostacolo inglese

La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali servirà all’Inter anche per riordinare le idee in vista di una ripresa subito a mille tra campionato e Champions League.

Il margine d’errore per i campioni d’Italia in carica si assottiglia sempre di più alla luce soprattutto della concorrenza del Napoli di Conte in Serie A. Inzaghi è quindi a caccia della miscela giusta per dare alla squadra quella continuità che serve per competere su più fronti ai massimi livelli fino alla fine.

Al contempo la società nelle figure dei vari Marotta, Ausilio e Baccin è al lavoro anche per quello che sarà il futuro organico del club meneghino, che programma con mesi d’anticipo quelle che saranno le prossime mosse. Tra le necessità c’è quella di inserire un nuovo tassello in attacco, chiaramente in base anche ai probabili addii di Arnautovic e Correa tra gennaio e giugno. Entrambi sono in scadenza e non rientrano nei piani della società per il futuro. Servirà quindi un altro attaccante intrigante per completare il roster con Lautaro, Thuram e Taremi.

Calciomercato Inter, pericolo inglese per David: occhio al Tottenham

Proprio nell’ottica di arrivare ad un nuovo attaccante, fermo restando i paletti finanziari imposti dalla società, Marotta e soci stanno guardando anche al profilo di Jonathan David, centravanti canadese del Lille in scadenza a giugno 2025.

Il classe 2000, già a quota 8 gol in questa stagione, a costo zero rappresenterebbe un grande colpo. Come raccolto da Calciomercato.it per David servirà un ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione, oltre a una commissione importante agli agenti, il tutto al netto di ulteriori alternative.

Appare però chiaro come la possibilità di ingaggiarlo da free agent ingolosisca anche altre possibili concorrenti. In questo senso, come evidenziato da ‘Fichajes.net’, ci sarebbe anche il Tottenham che lo vedrebbe come profilo ideale. Si tratta di un attaccante completo e che ben potrebbe adattarsi sia alla Premier che alle esigenze degli ‘Spurs’, club intorno al quale, al netto dell’inibizione, orbita ancora sottotraccia anche una vecchia conoscenza come Fabio Paratici.

L’Inter però segue David da qualche tempo e proverà a lanciare l’assalto al momento giusto.