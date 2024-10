Ibrahimovic lo porta gratis al Milan: Inter battuta di nuovo

Stando alle ultime indiscrezioni sul Milan, Ibrahimovic potrebbe essere decisivo per un rinforzo a zero dalla Premier. Ecco tutti i dettagli

Questione allenatore a parte, con Fonseca di nuovo in bilico, anche il Milan si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Nella corsa a Jonathan David potremmo iscrivere pure i rossoneri, considerato a Milanello c’è più di un estimatore del canadese del Lille in scadenza a giugno.

A proposito di possibili colpi a zero da parte dei rossoneri, ‘Milanlive.it’ lancia la candidatura di un connazionale di Zlatan Ibrahimovic, il cui peso all’interno del club potrebbe persino aumentare col passare dei mesi. Specie in ambito calciomercato, dove in realtà lo svedese ha già recitato un ruolo importante se non decisivo, vedi l’operazione Morata.

Lo spagnolo è costato circa 13 milioni, ovvero il prezzo della clausola, mentre il calciatore che Ibrahimovic potrebbe portare a Milano arriverebbe a zero, commissioni escluse. Parliamo di Victor Lindelof, difensore in scadenza col Manchester United ed ex compagno in Nazionale del Senior Advisor di Red Bird.

Lindelof è un difensore di qualità ed esperienza che con la maglia dei ‘Red Devils’, come quasi tutti i calciatori che l’hanno indossata negli ultimi anni e che la indossano tutt’ora, non ha reso secondo le aspettative anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Milan, Lindelof a zero: ‘fattore’ Ibrahimovic per battere l’Inter

L’ultimo infortunio, un problema alle dita dei piedi, lo ha costretto a uno stop di quasi due mesi. Il futuro dello svedese sarà sicuramente lontano da Manchester, con il Milan che può rappresentare per lui un’occasione di rilancio.

La società di Cardinale è alla ricerca di calciatori che possano aggiungere personalità ed esperienza, meglio ancora se al reparto arretrato, per cui Lindelof è un nome da tenere in forte considerazione per la prossima stagione dei rossoneri. Al classe ’94 potrebbe fare un pensierino pure l’Inter, d’altronde Ausilio lo trattò a lungo quando il numero 2 dello United giocava col Benfica.

Ma “l’età per i nerazzurri potrebbe essere un problema: l’Inter deve ringiovanire e lo ha fatto capire anche durante l’estate scorsa – scrive in conclusione ‘Milanlive.it’ – Il Milan, invece, di giocatori con più esperienza ne ha bisogno e per questo dovrebbe provarci con più insistenza. Ibrahimovic, suo ex compagno di Nazionale, può essere un fattore“.