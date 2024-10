“È già accaduto con Thuram”: colpo a zero, così Marotta batte la Juve | ESCLUSIVO

È derby d’Italia già sul calciomercato, aspettando quello sul campo in programma il prossimo 27 ottobre. Le ultimissime

In attesa della sfida sul campo del 27 ottobre, Inter e Juventus hanno ricominciato a duellare sul mercato per un calciatore di spessore internazionale con il contratto in scadenza a giugno prossimo. “Gioca ad alto livello da qualche anno ed è un attaccante moderno. In più ha una fisicità prorompente“. Lo descrive così l’agente e intermediario Fabrizio Ferrari, intervenuto al programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

“È una punta atipica, ma classica per il calcio francese, che attacca la profondità”, ha aggiunto Ferrari a proposito di Jonathan David. Il canadese è un obiettivo concreto di Inter e Juventus, un’occasione enorme di calciomercato visto che il suo contratto termina fra nove mesi.

“David è molto forte in area, meno di testa ma non può non essere considerato un profilo da Serie A. Il fatto che sia in scadenza col Lille non mi sorprende, fa parte un po’ della filosofia dei club francesi non forzare troppo certe situazioni. Non sono disposti a mettere in campo budget impossibili per trattenere i loro calciatori”, evidenzia Ferrari, esperto di calcio francese.

Inter e Juve sono da tempo sulle tracce del canadese, che in estate ha avuto dei contatti anche con la Roma. Prima dell’affondo per Dovbyk, infatti, i giallorossi avevano infatti effettuato un sondaggio con l’entourage di Jonathan David. La richiesta è stata però elevato e così a Trigoria hanno preferito proseguire l’operazione per l’ex Granada. Di certo, anche Juve e Inter dovranno ancora far fronte a una concorrenza importante, che include pure il Barcellona e le società di Premier League: “Chiaramente noi veniamo sempre dopo le inglesi per una questione economica. Ma fossi un calciatore del suo livello, però, preferirei l’Italia. Questo, del resto, è già accaduto con Thuram, il quale alla fine ha scelto di approdare in Serie A”.

Inter e Juventus, derby d’Italia per David

“Se David vorrà garanzie su un suo impiego da titolare? È un tema che farà parte delle discussioni tra calciatore e club – spiega Ferrari – Taremi è arrivato all’Inter che non doveva giocare, poi il suo spazio lo trova. Chiaro, se prendi un giocatore del genere a zero devi proporre un progetto tecnico valido, altrimenti va da altre parti”.

Stimato da Giuntoli fin dai tempi del Napoli, per David anche l’Inter si è mossa da tempo, con Ausilio che è in contatto costante con l’agente del numero 10 del Canada. Che ha iniziato come meglio non poteva la stagione, segnando 8 gol nelle prime 13 partite, di cui uno decisivo per la vittoria sul Real Madrid in Champions League. La richiesta economica? Parliamo di uno stipendio da circa 5 milioni di euro all’anno più alte commissioni.