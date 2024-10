Fuori gioco per problemi al cuore: la notizia che sconvolge il campionato

Arrivano bruttissime notizie per un calciatore di Premier League che dovrà interrompere la propria attività. Problemi al cuore

Questa sosta per gli impegni delle nazionali non ha riservato buone notizie per il Manchester United, che dovrà fare i conti con una problematica importantissima occorsa ad un calciatore peraltro particolarmente importante e spesso impiegato da ten Hag.

A spaventare i tifosi dei ‘Red Devils’, oltre ai terribili risultati in campo messi a referto finora dalla squadra, sono anche le condizioni fisiche di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino di origini olandesi. Il classe 1997 ha raccolto finora ben 10 presenze con un assist considerando tutte le competizioni con lo United in questo primo scorcio di stagione, con un minutaggio piuttosto importante.

Si tratta quindi di un calciatore che gode della fiducia di ten Hag, che lo ha avuto anche ai tempi dell’Ajax, ma che ora si dovrà confrontare con un problema decisamente ostico da affrontare. Il laterale arrivato ad Old Trafford dal Bayern Monaco lo scorso agosto deve infatti fare i conti con alcuni problemi di natura cardiaca.

Problema al cuore per Mazraoui: l’annuncio è doloroso

Secondo quanto evidenziato da ‘The United HQ’ il difensore del Manchester United, Noussair Mazraoui sarà messo fuori gioco a causa di una diagnosi di aritmia cardiaca.

Problemi al cuore quindi per il terzino ex Bayern ed Ajax che secondo la stessa fonte si è sottoposto a una procedura per correggere la condizione. Con lo stesso post viene inoltre evidenziato che il calciatore pare abbia avuto già altri problemi di natura cardiaca in passato.

Una condizione quindi delicata quella di Mazraoui che, almeno per ora, visti i rischi, è costretto a fermarsi. La salute quindi prima di tutto per il classe 1997 che ad appena 26 anni rischia di vivere un autentico dramma vista la giovane età ed ancora una lunga porzione di carriera potenzialmente da vivere di fronte a se.

Mazraoui ha anche collezionato 29 presenze con due gol con la sua Nazionale, oltre a giocare con club di assoluto prestigio come Ajax, Bayern Monaco ed ora appunto il Manchester United che sperava certamente in un epilogo migliore. Da capire quindi come si evolverà la situazione di un calciatore che era arrivato in Premier League con ben altri sogni ed ambizioni.