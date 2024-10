Ribaltone Allegri dopo l’esonero: accordo lampo, è già in città

Massimiliano Allegri spera di tornare presto in panchina e una big sembrava poter puntare su di lui: dopo l’esonero potrebbero però fare altre scelte

La Serie A ha vissuto un primo scorcio di stagione decisamente movimentato, con qualche sorpresa e alcune delusioni. E diverse panchine che rischiano di traballare, anche se per ora resistono tutti. In vetta c’è il Napoli di Antonio Conte, che dopo il ko all’esordio non ha praticamente più sbagliato un colpo. L’Inter segue a ruota avendo evidenziato qualche problemino in difesa, poi la Juventus imbattuta che resta nei paraggi.

Tra le big benissimo pure la Lazio nonostante i tanti cambiamenti mentre tra le squadre in ritardo ci sono senza dubbio Roma e Milan. Da una parte Ivan Juric, che a Monza non ha inchiodato la propria panchina ma sicuramente ha fatto vedere buone cose nonostante il pareggio. E l’ombra di un ritorno di De Rossi pare allontanata, anche se ci vorrà un cambio di rotta nei risultati in primis. Quella rossonera è la situazione più spinosa, con le voci su Sarri sempre più insistenti e Fonseca che ha bisogno di ingranare come si deve per far sparire ogni dubbio. Nel resto dell’Europa però anche altre big faticano e rischiano ribaltoni. Basta ad esempio rimanere tra i ‘diavoli’ trasferendosi però in Premier League, dove c’è da registrare l’ennesima partenza a rilento del Manchester United. Due vittorie in sette partite hanno messo la posizione di Erik ten Hag a repentaglio, in questi giorni la dirigenza deciderà se cambiare allenatore.

Il Manchester United può puntare su van Nistelrooy in caso di esonero di ten Hag

Una posizione in bilico già da qualche giorno, 8 punti e 14esima posizione che proprio non fanno che alimentare le possibilità di esonero. Tante anche le indiscrezioni e le voci, che vedono pure Massimiliano Allegri tra i possibili candidati. Secondo ‘FootballInsider247’, però, in lizza c’è anche Ruud van Nistelrooy che attualmente è il vice di ten Hag.

In caso di esonero dell’ex Ajax a sostituirlo sarebbe l’ex PSV, che conosce ovviamente benissimo l’ambiente United e ha un forte legame sia con la società che con la tifoseria. Per la dirigenza sarebbe una sorta di ‘porto sicuro’ a cui affidare la panchina in questo momento complicato, rimandando poi la decisione definitiva a fine stagione. Senza comunque escludere che l’ex bomber – che ad Eindhoven ha fatto molto bene – si conquisti poi la conferma. E tra i manager valutati dallo United restano i due italiani, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi che però in questo momento resta legatissimo e concentratissimo sull’Inter.