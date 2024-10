Red Bull e Louis Vuitton acquistano il club: svolta nella Capitale

Red Bull e Louis Vuitton pronti ad entrare nel mondo del calcio. L’acquisto delle quote di maggioranza del club è pronto a concretizzarsi

Un binomio dal potenziale economico praticamente infinito è pronto a sconvolgere il mondo del calcio. La notizia arriva dalla Francia: Red Bull e la famiglia Arnault sono pronti ad acquistare il club capitolino entro l’autunno.

A dare la notizia, che inevitabilmente è destinata a cambiare gli scenari del football transalpino, è L’Equipe: secondo il noto quotidiano, la nota marca di bibite e i fondatori di LVMH, sono intenzionati ad acquistare le quote di maggioranza del Paris FC. Un binomio non nuovo nel mondo dello sport, visto che hanno già stretto delle collaborazioni in F1. Red Bull è così pronto ad acquisire il 15% delle azioni. La famiglia Arnault, che investirà a titolo personale, invece, inizierà prendendo il 55%, che salirà fino ad 85% entro il 2027, con l’uscita definitiva dell’attuale proprietario Pierre Ferracci. Oggi il Paris FC, che di fatto è il secondo club della Capitale, si trova al primo posto in Ligue 2, con 18 punti, frutto di sei vittorie e due sconfitte. L’obiettivo è chiaramente quello di salire nel massimo campionato e di stabilizzarsi nei piani alti della Ligue 1. E’ così pronto un investimento da 200 milioni di euro per i prossimi anni. Soldi utili per rendere competitiva la squadra e chissà per provare a sfidare i cugini del Psg.

Serie A, Milan e Inter in attesa: nuovi proprietari in arrivo

In passato il nome di Bernard Arnault è stato accostato anche al Milan, ma non si è mai andati oltre ai rumors. Nell’ultimo periodo – secondo varie notizie, spesso smentite da RedBird – il club rossonero sarebbe così finito nel mirino del mondo arabo.

Discorso simile in casa Inter, che prima o poi vedrà Oaktree cedere le proprie quote di maggiora a terzi. Chi, però, appare più vicino ad un cambio di proprietà è sicuramente il Genoa. E’ stato lo stesso 777 Football Group, attraverso le parole del CEO, Andres Blazquez, a spiegare che il Grifone è pronto ad essere ceduto, essendoci 3-4 investitori interessati.