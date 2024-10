Inzaghi ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sono iniziati gli interrogatori per l’inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, per quanto riguarda quella nerazzurra, la Nord, stamane gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno sentito in Questura il tecnico interista Simone Inzaghi.

