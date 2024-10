Gesto shock contro l’arbitro: UFFICIALE, 8 giornate di squalifica

Il giudice sportivo ha sanzionato con una squalifica molto lunga il calciatore per l’aggressione commessa nell’ultima partita

Proseguono purtroppo gli episodi di violenza sui campi di gioco in Italia. Settimana dopo settimana, infatti, ci ritroviamo a commentare maxi sanzioni ufficiali decretate da parte dai giudici sportivi per via di gesti che nulla hanno a che vedere con il calcio. Come spesso accade, vittime di ingiustificati ed incomprensibili atti di violenza, sono soprattutto i direttori di gara.

Un altro episodio di questo calibro che rischiava di provocare conseguenze ben peggiori rispetto a quelle causate è avvenuto lo scorso weekend. Ci troviamo nel girone H del campionato di Serie D, il match è quello tra Ugento Calcio e Manfredonia Calcio, vinto dai padroni di casa per 1-0. Come si legge dal dispositivo ufficiale diffuso dal Giudice Sportivo con le sanzioni dell’ultima giornata di campionato, è stata inflitta una squalifica pari ad otto giornate di campionato a Michele Scaringella, calciatore di proprietà del Manfredonia.

Una punizione esemplare dovuta ad un’aggressione provocata ai danni di un assistente dell’arbitro durante il match. Il calciatore, infatti, a gioco fermo ha scaraventato una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo del primo assistente arbitrale di giornata colpito all’altezza della gamba destra, direttamente dalla panchina riservata alla formazione ospite. Quanto avvenuto fuori il rettangolo di gioco, colto tempestivamente dalla terna arbitrale, ha provocato il rosso diretto da parte del direttore di gara nei suoi confronti. In virtù del referto redatto al termine dell’incontro, il Giudice Sportivo – come spesso avviene in questi casi – ha optato per una pena severa assegnando al calciatore ben otto giornate di squalifica.

Una sentenza dura ma allo stesso tempo esemplare, che priverà il Manfredonia del suo tesserato per i prossimi otto incontro. Ciò significa che il calciatore potrà tornare a disposizione solamente in occasione della giornata numero quattordici del campionato di Serie D girone H. In tale occasione il club pugliese sarà impegnato in una nuova trasferta sul campo della Real Acerrana 1926, in programma il prossimo primo dicembre.