Ci risiamo, patteggiamento e penalizzazione: UFFICIALE la nuova classifica

La Figc ha ufficializzato la penalizzazione dopo il patteggiamento con il club: come cambia la classifica

In attesa di capire quel che succederà dal punto di vista sportivo ad Inter e Milan per l’inchiesta ultras, il calcio italiano fa i conti ancora una volta con una penalizzazione.

La Figc ha emesso il comunicato con il quale rende nodo il patteggiamento con il club e la penalizzazione in classifica. Dopo soltanto poche giornate di campionato, c’è già una rivisitazione della graduatoria nel girone C della Serie C, quello che include anche la Juventus Next Gen: è la Turris a fare i conti con la giustizia sportiva.

Una decisione attesa visto la situazione della società campana che non ha rispettato i termini previsti dal regolamento: come ricordato dal comunicato della Figc, infatti, Antonio Piedepalumbo (all’epoca amministratore unito del club con poteri di rappresentanza) non ha presentato “idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto a euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati” per la Turris.

Serie C, penalizzazione per la Turris: la nuova classifica

La società ha deciso di patteggiare e si è così arrivati alla decisione della Figc: un punto di penalizzazione in classifica e l’inibizione di 45 giorni per Piedepalumbo.

La squadra campana perde quindi un punto dalla classifica attuale e vede complicarsi ulteriormente la propria situazione. La Turris è, infatti, penultima dopo aver collezionato una vittoria e tre pareggi nelle prime otto giornate di campionato: un rendimento che ha portato la squadra ad avere sei punti, che ora scendono a cinque per la penalizzazione. Situazione difficile certificata anche dal comunicato diramato lunedì dalla società che ha ammesso di aver compiuto errori nella costruzione della squadra e ha ribadito la fiducia nello staff tecnico per uscire fuori dalla zona retrocessione.

Ecco la nuova classifica del Girone C della Serie C:

Benevento 16 punti, Picerno 16, Monopoli 16; Audace Cerignola 15, Catania 15; Giugliano 14, Potenza 14; Trapani 13, Sorrento 13; Avellino 10; Cavese 10; Casertana 8, Foggia 8; ACR Messina 7, Latina 7, Crotone 7, Team Altamura 7; Juventus Next Gen 6; Turris 5; Taranto 3.