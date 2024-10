Ritorno al Milan a fine stagione: è arrivato l’annuncio ‘ufficiale’ di Daniel Maldini dal ritiro della Nazionale. Le parole in conferenza

Daniel Maldini è uno dei volti nuovi della Nazionale di Spalletti per la seconda sosta Nazionali della stagione. Oggi il talento del Monza, ancora di proprietà del Milan, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano.

Maldini ha parlato così alla stampa: “Sono molto orgoglioso di essere qui. Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto. Sto bene in campo e anche con la squadra. Spero di dare una mano all’Italia, che ha una qualità incredibile”. Inevitabile la domanda sul suo possibile ritorno al Milan: “Non ci sto pensando. Penso a fare bene, poi vedremo a fina anno. Tutto è possibile”.

Il figlio d’arte, ovviamente, non chiude le porte ai rossoneri e spera nella conferma da parte del club. Prima però lo aspetta un’altra importante stagione al Monza: “Palladino mi ha aiutato a credere in me stesso. Anche con Nesta mi trovo bene. È un mister che ti parla e ti sprona, è bello avere un allenatore così”. Infine sulla chiamata di Spalletti: “Sono molto orgoglioso di essere qui. Le parole del mister, che ho sentito, mi fanno molto piacere. Oggi inizio ad allenarmi: spero di far vedere delle buone cose”.