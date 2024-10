Kalulu bis: titolarissimo dal Milan alla Juventus a gennaio

Kalulu bis, un titolarissimo dal Milan alla Juventus a gennaio. L’indiscrezione di calciomercato e tutti gli aggiornamenti

L’infortunio di Bremer, fuori per il resto della stagione, costringe la dirigenza della Juventus a tornare sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Come dichiarato da Giuntoli nel pre-partita di Juve-Cagliari, il club bianconero è pronto a cogliere eventuali opportunità nel calciomercato invernale di gennaio.

L’ultima clamorosa indiscrezione è lanciata da Paolo Paganini di ‘Rai Sport’: “Per la difesa la Juventus sta seguendo per gennaio varie piste per sostituire Bremer infortunato. Oltre a Kiwior che Thiago Motta ha valorizzato quando allenava lo Spezia nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’agente di Tomori“. Un altro possibile affare con il Milan che vedrebbe coinvolto un altro big, che come Kalulu nella passata stagione non sta sicuramente vivendo il suo miglior momento in rossonero. Tuttavia, siamo ancora nel campo delle suggestioni. Si attendono ora conferme. Difficilmente la dirigenza rossonera si priverà anche di Tomori per rinforzare la Juve a stagione in corso.