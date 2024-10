Infortunio in Nazionale, l’Inter in allarme: il comunicato UFFICIALE

Problema in Nazionale per un calciatore dell’Inter che è costretto a fermarsi: ecco cosa è successo e le condizioni del nerazzurro

Di problemi fisici nelle ultime settimane nel mondo del calcio ce ne sono stati tanti, alcuni anche gravi. Nel giro di pochi giorni hanno subito gravi infortuni calciatori come Bremer, Zapata, Carvajal, tutti fuori fino al termine della stagione e costretti a sottoporsi ad interventi chirurgici.

Inevitabile la discussione sul motivo di così tanti infortuni, con le troppe partite tra gli indiziati principali. Ma non ci sono solo problemi gravi, anche gli infortuni muscolari nel corso della stagione hanno il loro peso: riuscire a limitare al massimo le assenze è fondamentale per una squadra che vuole raggiungere i propri obiettivi.

Lo sa bene l’Inter che lo scorso anno ha scavato un solco profondo con le rivali anche grazie ai pochi infortuni subiti. Quest’anno le cose per i nerazzurri non stanno andando nella stessa maniera, come dimostra lo stop di Barella, ancora out. A far scattare l’allarme per Inzaghi c’è un altro possibile infortunio muscolare: dalla nazionale è arrivato il comunicato ufficiale per Asllani, assente oggi alla seduta di allenamento dell’Albania.

Inter, le ultime sulle condizioni di Asllani

Il centrocampista ex Empoli non si è allenato quest’oggi con il resto del gruppo, ma ha svolto una seduta personalizzata. Inevitabile l’allarme per l’Inter, anche se tutto sembrerebbe essere rientrato.

In serata è arrivato il comunicato della Federcalcio albanese che spiega i motivi dell’assenza del calciatore nerazzurri e del suo compagno di squadra Uzuni: “Kristjan Asllani e Myrto Uzuni hanno problemi muscolari e si sono allenati a parte – si legge nella nota della Federazione – . Entrambi i giocatori sono monitorati dallo staff della Nazionale e domani dovrebbero rientrare in gruppo”. Può quindi tirare un sospiro di sollievo l’Inter che alla ripresa del campionato dovrebbe riavere a disposizione Barella, mentre per il lungodegente Buchanan bisognerà aspettare ancora qualche altra settimana.

La prossima giornata di Serie A vedrà i nerazzurri andare in casa della Roma, quindi la sfida Champions contro lo Young Boys ed, infine, il big match contro la Juventus a San Siro.