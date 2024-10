Indagine del Governo: rescinde il contratto dopo un mese

In trenta giorni ha collezionato 4 presenze, per complessivi 163′. Il contratto è biennale e garantisce al calciatore circa 11 milioni

L’indagine del Governo rischia seriamente di porre fine all’avventura dell’attaccante. Un’avventura iniziata ufficialmente appena un mese fa, dopo la trattativa che ha portato a un accordo milionario per il calciatore.

‘Terremoto’ in Brasile. Stando a diverse autorevoli fonti brasiliane, il Corinthians potrebbe rescindere il maxi contratto di Memphis Depay firmato a inizio settembre e che garantisce all’attaccante olandese (il più pagato del campionato) circa 11 milioni di euro in due stagioni.

Ma perché il ‘Timao’ potrebbe risolvere il contratto del classe ’94? Il motivo è semplice: il super sponsor del club paulista, ovvero la società di scommesse sportive Esportes da Sorte che si fa carico di gran parte dell’ingaggio dello stesso ex Atletico Madrid, è sotto indagine del Governo per “attività criminali”.

Senza il fondamentale ‘sostegno’ dello sponsor, il Corinthians avrebbe grossi problemi a sostentere il pagamento del super stipendio di Depay, arrivato in pompa magna lo scorso 9 settembre e, a onor di cronaca, apparso piuttosto fuori forma nelle primissime uscite ufficiali – 4 in tutto, per complessivi 163′ – con la maglia bianconera.

Depay al Corinthians (anche) dopo i no delle big di Serie A

Depay è approdato in Brasile dopo che per un’estate intera, già prima dell’Europeo 2024 che ha giocato discretamente e da titolare, è stato accostato a mezza Europa. O forse meglio dire offerto dal suo entourage, Italia compresa. In concreto è stato proposto a tutte le big di Serie A, dall’Inter al Milan passando per la Juventus, ma con nessuna c’è mai stata una vera trattativa.

In caso di risoluzione, ecco che Depay potrebbe tornare in Europa dove ha indossato la maglia di 6 squadre diverse. Dallo Sparta nella quale mosse i primi calci, al PSV Eindhoven passando per Manchester United, Lione, Barcellona e, infine, Atletico Madrid. A grandissimi livelli ha sempre toppato, anche se parliamo pur sempre di un attaccante di livello internazionale che in carriera ha totalizzato 166 gol e vinto 9 trofei.