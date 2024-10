Dal bianconero all’Inter: “15 milioni per il trasferimento”, il calciatore allo scoperto

Le parole del giocatore bianconero non lasciano dubbi in merito al desiderio dell’Inter di portarlo a Milano. Il club ha fissato il prezzo

Il calciomercato non dorme mai. Quello estivo è andato in archivio relativamente da poco, ma in queste ore stanno emergendo diversi retroscena interessanti. Nei giorni scorsi è stato così Santiago Gimenez a rivelare dell’offerta nelle ultime ore della campagna acquisti da parte del Milan.

Oggi, invece, emerge un’altra notizia relativa ad un calciatore bianconero, che avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter. Dichiarazioni quelle del portiere che fanno pensare che in futuro l’affare potrebbero tornare nuovamente di moda. A parlare è stato Maduka Okoye, protagonista dell’ottimo inizio di stagione dell’Udinese. Il portiere classe 1999, in un’intervista a ‘Transfermarkt’, ha svelato così di essere stato un obiettivo concreto di Beppe Marotta e Piero Ausilio: “L’interesse dell’Inter c’era ed era concreto – ha affermato l’estremo difensore -. L’Udinese chiedeva 15 milioni di euro per il mio cartellino, c’è stato un po’ di andirivieni e alla fine è toccato a Josep Martinez. Per un po’ mi sono sentito in vantaggio, ma Martinez aveva una clausola rescissoria e la cosa ha ovviamente facilitato la trattativa”.

Inter, Okoye guarda avanti: pronto per nuove avventure

Ma come detto l’interesse da parte dell’Inter potrebbe presto tornare di moda. D’altronde Sommer ha 35 anni e i nerazzurri potrebbero volere acquistare ancora un altro estremo difensore.

“Sicuramente l’Inter sarebbe stata un sogno, ma non mi stresso e guardo avanti – prosegue Okoye -. Sono felice di essere titolare all’Udinese. Con il duro lavoro e proponendo prestazioni costanti, qualcosa del genere potrà accadere di nuovo in futuro”.

Chiaramente Okoye non chiude la porta ad altre squadre, ma è presto per pensare al domani. Oggi le attenzioni del giocatore sono tutte all’Udinese. Il 25enne, nato a Düsseldorf, ma con passaporto nigeriano, ha un contratto con i friulani fino al 30 giugno 2028. In stagione ha giocato otto delle nove partite dell’Udinese, saltando solo un match di Coppa Italia. In Serie A, dunque, ha disputato tutte i sette match, subendo dieci reti e mantenendo la porta inviolata in due circostanze. I friulani sono, dunque, terzi in classifica, a pari punti con la Juve e la Lazio, anche grazie alle parate del suo portiere.